Bivša djevojka Davora Šukera slomljena je od tuge, preminuo joj je sin

Sin španjolske glumice i voditeljice Ane Obregon preminuo je u 27. godini, javljaju mediji u Španjolskoj. Ana, koja je godina bila i u vezi s našom nogometnom legendom Davorom Šukerom, u prosincu prošle godine otkrila je kako je njezina obitelj prolazila kroz teško razdoblje zadnje dvije godine otkako je počela borba njezinog sina s rakom. Alex je prije mjesec dana završio u bolnici u Barceloni gdje je bio podvrgnut novom tretmanu liječenja, a Ana i njezin bivši partner a Alexov otac Alejandro Lequia preselili su se u Barcelonu kako bi bili uz sina.

Prije toga Alex se liječio i u New Yorku i kada je počeo s liječenjem u Barceloni Ana je bila puna optimizma i vjerovala je kako će Alex ovu bitku dobiti, ali nažalost to se nije dogodilo. Ana je s Davorom Šukerom bila tri godine u vezi i on ju je i zaprosio na jednoj romantičnoj večeri. Bili smo na romantičnoj večeri u restoranu u Madridu kad me u čaši vina dočekao prsten. Nisam ga primijetila, krenula sam popiti vino, a prsten mi se zaglavio u grlu. Pa kako sam to mogla pretpostaviti? Već smo skoro krenuli na hitnu pomoć… S takvim iskustvom, tko bi se normalan htio vjenčati – ispričala je jednom Ana.

