Tuga u obitelji pjevačice: Adele preminuo otac s kojim godinama nije razgovarala

Mark Evans, otac slavne pjevačice Adele, preminuo je u 57. godini života nakon teške bolesti. Naime, Evans se od 2013. godine bori s dijagnozom raka crijeva, a njegov prerani odlazak rastužio je članove obitelji koji su do kraja bili uz njega. Inače, Adele i Mark godinama nisu razgovarali, a njihov je odnos ostao narušen do Evansove smrti unatoč pokušajima da se stvari poprave.

Sve je kulminiralo 2011. godine kada je Evans, koji je pjevačicu napustio dok je još bila dijete, u jednom intervjuu kazao kako Adele teško pronalazi ljubav zbog svojih problema s napuštanjem.

Prije dvije godine je priznao da je svojoj kćeri bio loš otac tijekom odrastanja zbog svoje ovisnosti o alkoholu. "Svakog sam dana pio dvije litre votke i sedam ili osam pinti piva. Pio sam tako oko tri godine. Samo Bog zna kako sam to preživio", rekao je Evans.

Posljednjih godina živio je u maloj iznajmljenoj kući u Bridgenu u Južnom Walesu i zarađivao između 50 i 100 funti dnevno kao dostavljač.

"Zvao sam je bezbroj puta, čak sam je pokušao dočekati u njezinu studiju, ali Adele me i dalje izbjegava. Mrzi me. Gledam svoje prijatelje s unucima i stegne me oko srca kad vidim što propuštam", kazao je Evans jednom prilikom. Otkrio je i kako je svojoj kćeri svakog mjeseca bezuspješno slao pisma te da se nikad neće prestati nadati da će upoznati svog unuka.

"Ne može biti u nedoumici da je želim vidjeti, otkriti što nije u redu i pokazati joj da želim i trebam igrati neku ulogu u njenom životu, osim gospodina 'lošeg oca'", rekao je Evans do kraja života nije uspio izgladiti odnos s kćeri.

