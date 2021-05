'Večera za 5' u plamenu! Domaćici Ivani zapalilo se ulje, jedva je spasila večeru

Počeo je novi tjedan u 'Večeri za 5 na selu', ovaj tjedan kuha se u Zadru i okolici, a jučerašnjoj domaćici Ivani Čirjak u gostima su bili turistička djelatnica Ivana Nemarić, kuhar i pjevač Duje, dizajnerica tekstila Marica i prehrambena tehničarka Kristina. Večera je odlično krenula salatom od hobotnice, glavno jelo prošlo je nešto slabije od predjela i gosti su dobili samo jedan dio deserta, no zbog izvrsne atmosfere te vesele i simpatične domaćice, koja se super držala čak i uz male nezgode, to nije previše utjecalo na ocjene pa je Ivana zaradila 33 boda. „Zadovoljna sam iako mi se puno toga dogodilo večeras, ekipa je bila super“, rekla je domaćica koja je za goste pripremila jelovnik koji se sastojao od predjela Morski tris, glavnog jela Plovila morem i deserta I me, pi me.

Kad su se kandidati okupili i krenuli prema večerašnjoj domaćici, shvatili su ga se gotovo svi poznaju pa su komentirali u šali kako će zbog Duje, koji je sudjelovao u RTL-ovu showu 'Hrvatska traži zvijezdu', te Ivane Nemarić i Marice, koje su sudjelovale u 'Tri, dva, jedan - kuhaj!' - Ivana imati punu kuću celebrityja. „Zadar je maleni grad, svatko svakoga otprilike zna“, rekla je Kristina.

Nakon srdačnog dočeka, kad su nazdravili aperitivom, domaćica je iznijela salatu od hobotnice s povrćem. „Bila sam oduševljena jer je to kombinacija koju volim“, rekla je Kristina, a i ostalima je bilo ukusno. „Hobotnica je stvarno bila mekana, svaka čast“, zaključila je Ivana Nemarić.

Na red je došlo glavno jelo - brancin s povrćem i palentom, a premda zbog alergije ne jede ribu, Marica je komentirala da izgleda odlično. Duje je dobio malo drukčije jelo zato što je vegetarijanac, no nije želio probati sve sastojke: „Ovo neću jesti, malo mi je sumnjivo, vidio sam po teksturi da nije biljnog podrijetla.“ Marica je domaćici rekla da joj je palenta neslana, a Ivani Nemarić je bila previše vodenasta. „Šalša je bila ukusna, ali zajedno je bilo malo bljutavo“, komentirao je Duje.

Nažalost, osim nezgode s uljem koje se zapalilo tijekom pripremanja jela, domaćici nije uspjela ni torta koja se nije stigla stisnuti tako da je za desert poslužila samo sorbet od limuna. „Žao mi je što desert nije uspio i što ga nisam probala, alternativu je našla, ali nažalost to nije bilo od mojih očekivanja“, rekla je Kristina, a i ostalima je bilo žao što se domaćici to dogodilo. No Duje ih je nastavio nasmijavati svojim šalama: „I baš danas mislim kako bih pojeo limunadu“, govorio je dok je srkao sorbet i na kraju zaključio: „U uvjetima u kojima je to Ivana spremala, okusom je bio dobar.“

Foto: RTL Nakon fijaska s kolačem stigla je zabava! Došla je klapa Kandelora iz Zemunika, a domaćica je otkrila da je nekad pjevala s njima. „Cure iz klape su me baš lijepo iznenadile, klapi sam dao već dio života tako da ja to obožavam, pogotovo a capella, pravu izvornu klapsku pjesmu, koja nažalost ovdje izumire“, rekao je Duje i zapjevao s djevojkama.

Ocjene su bile sljedeće: Kristina je dala osmicu zato što joj se u glavnom jelu nije svidjela palenta, Marica se također odlučila na osmicu zato što su joj sva jela bila nedefinirana, Duje je dao desetku zato što ne može dati manje, a Ivana Nemarić je dala sedmicu zato što je palenta bila vodenasta.

