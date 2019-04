Trnovit put do uspjeha 'genijalca' Karla: 'Život na ulici u potpunosti me promijenio'

Karlo Maximillian Vuković mogao bi poslužiti kao primjer i inspiracija mnogima. Natjecatelj showa “Ljepotice i genijalac” skroman je i samozatajan mladić iza kojeg je trnovit životni put. Dvije i pol godine živio je kao beskućnik, a to ga nije spriječilo da upiše fakultet.

Bez krova nad glavom uspio je položiti deset ispita na studiju filozofije i sociologije na Hrvatskim studijima, a sada, kada studij polako privodi kraju, već ima ozbiljne planove za budućnost. – Želio bih postati profesor – govori nam na početku razgovora Karlo.

Nesretan slučaj

Na ulici je, kaže nam, završio nesretnim slučajem. Bilo je to prije sedam godina, a te ne tako daleku prošlosti, Karlo se ne voli prisjećati.

– Ne želim previše govoriti o tome niti optuživati nekoga, nisam takav tip. To je neugodna prošlost, no ona me naučila više o ljudskoj prirodi nego bilo koja knjiga – kaže 26-godišnji Zagrepčanin. Neizvjesnost je postala njegova svakodnevica. Spavao je na klupama, u parku, po vagonima, u garažama i živio gotovo bez ikakvih prihoda. – Preživljavao sam od prikupljanja boca i “žicanja” od ljudi, no jako sam diskretno i pametno to radio te bih se uvijek snašao da si kupim neku sitnicu za jelo. Mogu reći kako me to uvelike promijenilo, no koliko god da je, ja ću uvijek biti bezgranični idealist u životu te nikad nisam ni neću izgubiti svoju strast prema životu – napominje Vuković. Kako je živio i preživljavao većina njegovih prijatelja nije znala.

Nije Karlo htio govoriti o tome jer bi ga spoznaja da ljudi znaju kako izgleda njegov život na ulici, ističe, potpuno dokrajčila. Svoju tužnu sudbinu povjerio je tek nekolicini prijatelja. – Bilo je onih koji su mi pomogli, no nikada neću zaboraviti prvu noć kada sam dospio na ulicu. Ugostio me prijatelj Kristijan koji mi je tada bio najveća podrška. Skuhao mi je večeru i moralno dao nevjerojatnu snagu – sjeća se Karlo. Najteže mu je, priznaje, bilo suočavati se s ljudima na fakultetu. Svoj mir tijekom studentskih dana pronašao je u potkrovlju jedne napuštene kućice. Bila je to njegova sigurna oaza unatoč mislima o svojoj tužnoj sudbini. – Bilo je teških trenutaka, najteže mi bilo suočavati se s ljudima na fakultetu, no imao sam svoj mir u potkrovlju te kućice. Najviše me motivirala misao da, kako god da jest, ispunim svoj cilj. Puno sam znao razmišljati o svojoj duši i pitanju egzistencije. Tješio sam se: “Pa, čovječe, ima puno gorih situacija u kojoj je sigurno netko sad...” Poslije toga moj problem se činio tako malen zapravo – kaže Karlo, koji je već na prvu osvojio simpatije gledatelja Nove TV, ali i svoje partnerice iz showa.

– Helena je zaista predivna cura i ne mogu opisati koliko mi je draga i koliko sam sretan što sam je izabrao, ipak moja intuicija me gotovo nikad nije prevarila, barem ne sto se tiče drugih ljudi. Kad sam je prvi put vidio kako izlazi, znao sam odmah da je moja. Zračila mi je nevjerojatno pozitivnom vibrom, a prvo što sam primijetio na njoj bio je osmijeh. Djelovao mi je nadnaravno iskren i topao te jednostavno mislim kako moja duša ne bi bila na mjestu da ju je netko drugi izabrao prije mene – kaže Vuković koji, kada je Helena u pitanju, zamjerki nema.

Želi svoj show

Pronaći ljubav u showu nije mu prioritet, no ipak otkriva da ga više od “šminkerica” privlače umjetnice i alternativke. O pobjedi zasad još ne razmišlja, no uvjeren je da bi barem dio novčane nagrade u iznosu od 100.000 kuna potrošio na putovanje. Uz istraživanje dosad neviđenih teritorija na njegovu popisu ima još neostvarenih želja i maštarija.

– Vlastiti TV show jedna je od mojih trenutačno najvećih maštarija – otkriva Karlo, koji nastoji biti primjer drugima.

– Danas živim odlično. Bilo je stranputica, a pomalo ih još ima, no ubrzo ću doći na pravi kolosijek svoje sreće. Trenutačno radim u jednom skladištu te mi je odlično tamo jer su ljudi svi super. Radna atmosfera je izrazito pozitivna, a nije na odmet što su vikendi slobodni – zadovoljno će Karlo Maximillian koji, kao i do sada, suvereno i hrabro slijedi svoje snove.

