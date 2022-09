Topli savjet: Nemojte po noći okrenuti na Novu TV! Pa je li ovo legalno i kako je moguće da jest?

Kornatska nesreća - Potraga za istinom / HRT1 - ČETIRI RUŽE

Točno 15 godina nakon tragedije na Kornatima, HRT je premijerno prikazao dokumentarni film Arsena Oremovića "Kornatska nesreća - Potraga za istinom". Riječ je zapravo o dužoj verziji jedne od epizoda treće sezone njegove serije "Nesreća" koja će biti prikazana na HRT-u ove jeseni, a iako je cijeli serijal za preporuku, za ovu se epizodu mora naglasiti da je uistinu sadržaj vrijedan gledanja. Za početak, treba reći da ovaj dokumentarac nije slučajno nastao baš sada. Možda bi se netko mogao zapitati što se o toj tragediji ima više za ispripovijedati, no važno je za shvatiti da je strašna pogibija vatrogasaca tek nakon 14 godina dobila sudski epilog. Vatrogasni zapovjednik Dražen Slavica 2021. godine je, naime, pravomoćno oslobođen odgovornosti i to je Oremoviću i njegovoj ekipi omogućilo uvid u 15.000 stranica sudskih spisa koji se čuvaju u Županijskom sudu u Zadru. Stoga se u ovom dokumentarcu gledateljima po prvi puta prikazuju dokumenti, fotografije i spisi od kojih su mnogi do sada imali status “stroge tajne”. U opisu filma zato opravdano stoji da je to kompletna anamneza kobnog događaja, a Oremović je uspio na jednom mjestu skupiti stavove gotovo svih relevantnih sudionika, pa tako izjave daju i sam zapovjednik Slavica, svjedoci, istražitelji, stručnjaci, suci, vještaci, patolozi… Smatram kako su pritom posebno informativni bili razgovori upravo s predstavnicima sudstva. Treba to posebno pohvaliti jer zapravo vrlo rijetko nakon nekog postupka možemo čuti i tu stranu, potpuno otvoreno, bez nabrajanja standardnih floskula. Što se tiče obitelji poginulih, iako je istupila samo Ajka Crvelin, koja je na Kornatima izgubila sina i muža, ona veoma bolno simbolizira svu patnju i očaj obitelji stradalih, kao i želju tih ljudi da saznaju što se s njihovim najmilijima dogodilo. Upravo je zato ovaj film nazvan “Potraga za istinom”, a može se zaključiti da uistinu predstavlja jednu zaokruženu cjelinu te možda i najkonkretnije dosad ispričanu priču o Kornatskoj tragediji.

Studio 4 / HRT 4 - DVA KAKTUSA

“Najnoviji informativni sadržaji iz zemlje i svijeta. Prijenosi, javljanja uživo, analize i razgovori s gostima iz svih područja javnog djelovanja. Politika, kultura, sport i aktualnosti iz društvenog života. Prvi, najbrži i najrelevantniji!”. Tako je opisan “Studio 4”, jedna od glavnih emisija HRT-ovog informativnog programa, no teško se oteti dojmu da su to više želje realizatora te emisije, nego realno stanje stvari. Ako govorimo općenito o reputaciji, činjenica je da neki drugi informativni programi i neke druge emisije konkurentskih televizija ipak bolje kotiraju kod gledatelja i da sama ideja informativnog programa HRT-a nije u potpunosti zaživjela kako je zamišljena prije 10 godina. S druge strane, a pitanje je je li to onda uzrok ili posljedica, ni sam sadržaj danas nije na očekivanoj razini. Primjerice, dvije emisije “Studio 4” koje su emitirane prošlog petka ujutro, bile su isključivo koncipirane kao intervju, prvo sa Slavkom Linićem oko pitanje Ine, a potom s predstavnicom Crvenog križa. Poprilično jednolično, ne baš zanimljivo i više djeluje kao sadržaj koji nije pronašao svoje mjesto na drugim programima. Zaključak bi bio - puno potencijala, ali ipak neiskorištenog!

Unutar tvornice // RTL - TRI KAKTUSA

Uz sav uložen trud, zbilja mi je teško shvatiti ovaj “dokumentarni serijal”, kako je klasificiran u programu. S obzirom na to koliko je tema bizarna (svaka epizoda je posvećena nekom drugom procesu proizvodnje u nekoj drugoj tvornici), više me podsjeća na neki neobični britanski reality nego na dokumentarac. I nije to samo zbog teme, jer uistinu nije potrebno da svaki dokumentarac bude ozbiljan, ali problematična je i izvedba koja je izrazito trivijalna te u konačnici produkt nije nimalo prilagođen hrvatskom tržištu.

Astro savjetnik // Nova TV - PET KAKTUSA

Ako se kojim slučajem nađete budni u pola pet ujutro, kao ja u noći sa subote na nedjelju - topli savjet je da ne uzimate daljinski upravljač i da ne okrenete na Novu TV. U tom se terminu (i dalje!) neumorno prikazuje Astro savjetnik i to u istom obliku kao što nam je svima poznato već godinama. I uopće ne ulazeći u nečija vjerovanja jer svatko ima pravo na svoje stavove i u konačnici svatko može konzumirati sadržaj koji želi - ono što me najviše muči jest to što sam se u nekoliko navrata zapitala “Pa je li ovo legalno i kako je moguće da jest?”. Nevjerojatno da regulacija svih ovih godina nije napredovala barem toliko da se na nacionalnoj televiziji ne prikazuju “navlakuše” za gledatelje i to ne baš bezazlene.

