Toni Milun: 'Nominacija za Večernjakovu ružu znači da je i struka prepoznala vrijednost projekta'

Nekima u školi matematika je bila najomraženiji predmet, ali profesor Toni Milun briljira upravo u njoj. Na svom YouTube kanalu pomogao je osnovnoškolcima, srednjoškolcima, ali i drugim gledateljima da se suoče s "baukom" matematike, ali i drugih predmeta. Aktivan je na svim društvenim mrežama – sada njegove savjete možete pratiti i na TikToku, u kraćoj i nekima probavljivijoj formi. Zbog svega toga, ali i svog projekta "S Milunom do milijuna" nominiran je za Večernjakovu ružu u kategoriji digitalne Ruže godine.



Ove se godine prvi put dodjeljuje Večernjakova ruža u kategoriji digitalne Ruže godine. Što mislite o ovoj kategoriji?



Svakako pozdravljam inicijativu – cijeli svijet se mijenja i digitalizira. Zato mi je drago da je Večernjak to prepoznao i da prati trendove.



Ovo vam nije prva nominacija za najstariju i najprestižniju medijsku nagradu. Naime, 2017. nominirani ste i za novo lice godine. Što vam znače takva priznanja?



Obje nominacije su me ugodno iznenadile. To mi je još jedna potvrda da se trud i rad prepoznaju. Otkad sam, još prije 10 godina, snimio svoj prvi video iz matematike, često dobivam poruke zahvale učenika i roditelja. Nominacija za Večernjakovu ružu znači da je i struka prepoznala vrijednost projekta.



Tko vam je prvi čestitao?



Kolegica s posla mi je odmah ujutro nakon objava poslala poruku i čestitala mi.



Možete li nam objasniti što je točno vaš projekt "S Milunom do milijuna"?



To je projekt u kojem pomažemo građanima Hrvatske u povećanju financijske pismenosti i, posljedično, u poboljšanju financijske situacije. Snimamo videa iz područja financija i na jednostavan način objašnjavamo, npr., kako početi investirati, što su dionice, fondovi i slično. Obrađujemo i ostale teme kao što su: kako povećati kreditnu sposobnost, isplati li se refinancirati stambeni kredit u drugoj banci nakon pet godina otplate ili kako dobiti veću plaću, a da i poslodavac uštedi. Posebno me veseli što sam okupio odličan tim ljudi koji pomaže da projekt bude na visokoj razini. Anita Cvetnić sudjeluje u izradi scenarija. Tu je i Nikola Mujdžić Reščić – moj bivši student koji me prije deset godina potaknuo da počnem snimati videe iz matematike, a danas ima svoju agenciju Meritum komunikacije i vodi brigu o cijelom projektu. Za društvene mreže brine se Mihaela Reščić, o organizaciji Ivona Medvedec, a Leon Vlašić pomaže mi u matematičkim proračunima.



Na YouTubeu postoji gomila videa koji daju "brza rješenja" za brojne svakodnevne probleme, ali i ljubavne savjete i instrukcije za, npr., manifestaciju pune garaže skupih automobila. Hoće li se netko tko pogleda serijal "S Milunom do milijuna" automatski obogatiti?



Ha-ha, ne postoji brzo bogaćenje, ali postoje načini kako poboljšati svoju financijsku situaciju. Naš projekt opismenjuje građane kako bi mogli samostalno donositi bolje financijske odluke.



Osim toga, izradili smo nekoliko kalkulatora, poput Kreditnog kalkulatora, a do kraja veljače objavit ćemo i novu verziju Popodice, koja pomaže roditeljima ostvariti pravo na povrat poreza za 2021.



Uz YouTube karijeru, predajete i na jednom visokom učilištu. Možete li nam otkriti što ste naučili na društvenim mrežama, a prenosite na svoja predavanja i obratno?



Predajem matematiku na Visokom učilištu Algebra i zahvalan sam im na podršci u svemu što radim. A društvene mreže imaju neke svoje zakonitosti – posve su drugačije od onoga što sam učio u školi. Ako se na društvenim mrežama želite baviti obrazovanjem, to mora biti na drugačiji, "štosniji" način, što nije uvijek lako postići. Ali istovremeno na društvenim mrežama dobijem dosta ideja koje mogu iskoristiti u nastavi i učiniti je zanimljivijom.



Hoćete li doći na dodjelu Večernjakove ruže koja bi se, ako nam epidemiološke mjere dozvole, trebala održati 18. ožujka i koga ćete povesti sa sobom?



Svakako dolazim, poput mnogih i ja sam željan druženja. Na Ružu vodim one koji su najzaslužniji za ovu nominaciju – članove mog tima.

