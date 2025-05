Sjećate se Milojka i njegova braka s 52 godine mlađom Milijanom? Ona je danas u vezi s oženjenim muškarcem

Milijana Bogdanović i Milojko Božić postali su jedan od nekadašnjih najkontroverznijih parova srpskog reality programa Parovi, privlačeći pažnju ne samo domaće već i šire javnosti zbog velike dobne razlike i specifične dinamike njihove veze. Milijana je još od mladosti pokazivala sklonost prema starijim muškarcima, što je i sama potvrdila, ali je naglasila da nikada nije imala afere s učiteljima ili profesorima.

Njihova veza započela je inicijativom Milijane, koja je bila očarana Milojkovim izgledom i šarmom, unatoč tome što je on tada imao 75 godina. Par je prihvatio poziv televizije Happy da sudjeluju u sedmoj sezoni reality showa Parovi. Njihov ulazak izazvao je šok i nevjericu među ostalim natjecateljima i gledateljima, jer je njihova nježna veza u kombinaciji s velikom dobnom razlikom postala predmet brojnih komentara i kritika. Milijana je u emisiji naglašavala da nikada nije osjećala sram zbog svoje veze te je ponosno dijelila njihove zajedničke fotografije na društvenim mrežama.

Ipak, njihova veza nije bila bez problema – oboje su pokazivali izraženu ljubomoru. Milijana je, primjerice, pratila Milojka čak i na liječničke preglede, ne želeći ga ostaviti samog ni u društvu medicinskih sestara. Tijekom trajanja showa, Milijana je flertovala s drugim natjecateljima, što je izazivalo česte sukobe s Milojkom. Najzapaženiji incident bila je njezina bliskost s oženjenim Aleksandrom Požgajem, koji je otvoreno pokazivao interes za nju.

Nakon završetka Parova, Milijana i Milojko vjenčali su se u srpskoj Požegi, a njihovom veselju prisustvovao je velik broj građana. Međutim, na svadbi nisu bili prisutni Milijanini roditelji ni Milojkova djeca. Jedina bliska rodbina koja joj je pružila podršku bila je njezina baka Dana, koja je u godinama bliskim Milojkovim.

„Bio je to predivan osjećaj. Svadba je bila vesela, ljudi su plesali, a mi smo se zabavljali do ranih jutarnjih sati. Oko tri smo stigli kući. Plakala sam od sreće, iako su mi nedostajali roditelji, no majka mi je poslala poruku koju ne želim otkriti“, izjavila je Milijana za Blic.

No, njihova bračna zajednica nije potrajala. Nakon niza javnih skandala i prevara, uslijedio je razvod. Danas Milijana radi kao kondukterka u autobusu i sreću je pronašla uz starijeg muškarca s kojim planira zajednički život. Međutim, njihov odnos otežava činjenica da se njezin partner ne planira razvesti se od svoje supruge. Za Kurir je prošle godine priznala: „Ne planira se razvesti, a oboje su stariji ljudi. To mi ne smeta, jer smo cijelo vrijeme zajedno, on meni posvećuje pažnju, ne njoj.“ Zbog toga se Milijana ne može pojaviti u novoj sezoni realityja sa svojim partnerom jer mu supruga ne dopušta.

Prije dvije godine, ekipa Blica pronašla je i Milojka, koji je tada renovirao kuću. Iskreno je priznao da sam kuha, ali da ne zna napraviti sarmu. „Za renoviranje obje kuće uložio sam više od 30 tisuća eura. Milijana nije dala nijedan dinar, a koliko smo bili zajedno, više je uzela nego donijela“, rekao je Milojko. Danas živi u blizini srpske Požege, a na društvenim mrežama redovito dijeli fotografije svog doma i selfije.