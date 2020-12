Tončica Čeljuska iznenadila pratitelje, pokazala kako je izgledala prije više od 30 godina

HRT-ova urednica i voditeljica, Tončica Čeljuska oduševila je pratitelje na društvenim mrežama objavivši fotografiju staru više od 30 godina. Uz fotku je napisala i kratki status: 'djevojka iz moga kraja', ali i dodala da je nastala 1989.

Ubrzo su počeli stizati lajkovi i komentari, a komplimenata definitivno nije nedostajalo.

Foto: Instagram

'Uvijek taj prepoznatljiv pogled, prekrasna fotka i model', 'Uvijek si bila posebna', 'Lijepa, ali sada još ljepša', samo su neki od komentara koji su joj uputili pratitelji.

Podsjetimo, nakon što se nedavno u HRT-ovoj emisiji ''U svom filmu'' urednica i voditeljica Čeljuska pojavila u haljini boje fuksije, brzo je postala glavna tema komentara na društvenim mrežama. Dok su jedni hvalili njezin modni odabir, drugi su bili oprečnog mišljenja, a kasnije se o cijeloj situaciji oglasila i Tončica.

– Konkretno sam odlučila odjenuti tu haljinu jer mi se svidjela boja i odlično se uklopila u scenografiju. Kada sam sjela, haljina je otkrila možda koji centimetar više nego što sam očekivala, ali ne vidim da je to toliki problem i takva tema. Mene osobno više zanima sadržaj emisije i uvijek sam na to fokusirana. No dobro, ukusi su različiti pa vidim da se mnogima styling dopao, dok ga drugi osporavaju. S druge strane, ova situacija je nešto čemu su samo žene izložene – komentiranje dekoltea, svakog kilograma više ili manje, svake nove bore, bez obzira na to što radiš i kako radiš. Muškarci su toga pošteđeni, nikad nećete pročitati tekst o tome kako je izgledao ovaj ili onaj na javnoj sceni – kazala nam je urednica i voditeljica.