Tomislav Mrduljaš o novoj Oliverovoj pjesmi: 'To je rezultat emocija i našeg dugogodišnjeg druženja'

"Vrime je, vrime je, da te pustin od sebe, i da digneš sidro, napuniš jidro i zaploviš tamo di te čeka neki novi svit, bolji svit...". Glas velikana domaće glazbene scene Olivera Dragojevića u novoj pjesmi "Vrime je" odzvanjao je u ponedjeljak navečer u izravnom prijenosu manifestacije "Trag u beskraju" iz njegove Vele Luke. Šest godina nakon Oliverove smrti mnogima je njegov glas ponovno izazvao duboke emocije, pa i suze u očima, a da je legendarni Kozmički Dalmatinac i dalje omiljen najbolji govori podatak da je pjesma u samo 12 sati na YouTubeu poslušana više od 60 tisuća puta. "Vrime je" potpisuju Marijan Ban i Tomislav Mrduljaš, koji nam je i kazao kako je nastala pjesma.

- Pjesma je nastala prije desetak godina. Prvo je nastala glazba, a onda sam s Banom radio na stihovima. Oliveru se to svidjelo i otpjevao je 2015. godine. Pjesma je rezultat emocija i naših dugogodišnjih druženja s Oliverom. Oliver je pisma, Oliver je more, emotivno nam je rekao Mrduljaš koji nam je kazao i kako je Oliver reagirao kada je prvi put čuo pjesmu.

- Odmah mu se svidjela. Oliver nikad nije pjevao ono što mu se nije sviđalo. Puno smo se družili i imali smo zajedničke trenutke, ne samo kroz glazbu. S Oliverom sam plovio dvadesetak godina i u tim trenucima smo najmanje pričali o glazbi. U mom studiju družili smo se kada smo snimali album "Dvi, tri, riči". Tu je bio i pokojni aranžer Remi Kazinoti, Marijan Ban je dolazio svaki dan. Tada je i nastala pjesma "Ruzinavi brod", koju je Ban u stvari napisao za Olivera, priča Mrduljaš i dodaje da su ovu pjesmu imali u planu izdati taman u vrijeme kada se Oliver razbolio. Htjeli su pričekati da ozdravi, no smrt je bila jača, a "Vrime je" svjetlo dana ugledala sada, naravno, uz suglasnost Oliverove obitelji.

- Htjeli smo da sve bude besprijekorno. Trebalo je i "ispeglati" aranžman. Pjesma se treba dorađivati. Nije ona jedina koja je nastala, ima još neobjavljenih Oliverovih pjesama, i vjerujte mi, bit će još jedno zanimljivo iznenađenje, otkriva nam Mrduljaš.

Mrduljaš je ponosan što je upravo na njegovu ideju, a ispred Hrvatske glazbene unije Split, brod koji plovi prema Korčuli dobio Oliverovo ime. Smetaju ga, kaže, što su neki sad i napali taj brod jer se pokvario.

- Mi smo to predložili s najboljom voljom i namjerom i zahvalni smo što je prihvaćen taj naš prijedlog. Smatramo da je napravljena fantastična stvar na koju se sada baca sjena u nekim medijima. Bio sam na tom brodu, brod je fenomenalan. To je brod koji svojom kvalitetom i veličinom udovoljava svim Lučanima. Mislim da se nepošteno baca sjena na nešto što ne treba. Svi se brodovi kvare. I sam sam upravo s Oliverom plovio, pa su nam se kvarili i novi brodovi. Tko zna što je more i što je brod, zna da se brod kvari. Ponosan sam što je upravo brod dobio Oliverovo ime, mislim da bi i on bio ponosan na to. Ni ulica ni spomenik ne nose tu težinu kao brod, kazao je Mrduljaš.

GALERIJA: Zlatko Dalić bio je jedan od mnogih poznatih na koncertu u čast Oliveru

Emotivan prateći video spot za "Vrime je" potpisuje redatelj Toni Mijač koji je otkrio što ga je na ovaj vizualni koncept inspiriralo:

- Inspiracija za koncept spota ‘Vrime je’ mi je došla nakon samo nekoliko preslušavanja pjesme te uranjanja u Oliverovu čarobnu interpretaciju, melankoličan tekst i melodiju koja stvara lijep ali i bolan dojam. Kod razmišljanja o vizualizaciji pjesme, dolazile su mi ideje o praćenju osobe koja se nakon rastanka i/ili gubitka jako bliske osobe saživljava s novom realnošću te prolazi katarzu oslobađanja od zarobljenosti u prošlosti i nalaženje sreće u sadašnjosti s lijepim uspomenama koje prate.

Nakon ispisivanja scena, osjetio sam priliku za ubacivanje određenih motiva iz Oliverovih prijašnjih spotova koji su doprinosili njegovoj vizualnoj upečatljivosti te sam tu vidio priliku za dodatnu posvetu i homage velikoj legendi u nadi da će ih gledatelji te motive i prepoznati."

VEZANI ČLANCI:

Nježna, emotivna i nostalgična pjesma "Vrime je", baš onakva na kakvu su navikli Oliverovi brojni obožavatelji, stiže nakon velikog hita "Ne mogu ti reći" objavljenog u ožujku, a kojim je najavljen album "Dolaziš" s dvanaest novih Oliverovih pjesama. Za album su dvije godine prikupljani i preslušavani materijali, uloženi su sati pomnog biranja, prisjećanja na sve njegove komentare i upute, kako bi se sve pjesme napravile sa sigurnošću u njegovo odobravanje.

VIDEO: Oženio se Matija Cvek: Zasjao u ružičastom odijelu