Tomislav izgubio gotovo pet kilograma i spasio crveni tim: 'Zbog mene imamo prednost da možemo odabrati trenere'

U današnjoj epizodi 'Života na vagi' održalo se deveto vaganje natjecatelja, bolje rezultate imali su crveni i oni odlučuju hoće li trenirati s Mirnom ili Edom. Davorka je tužna što je iza nje još jedan ciklus u kojem ju je toliko boljelo da nije mogla trenirati pa je na kraju samo hodala. Prošli put imala je 115,8 kilograma, sada je skinula 1,2 kilograma, što je 1% tjelesne mase. „Svjesna sam svoje situacije, nisam ništa posebno zadovoljna, ali prihvaćam i to i znam da moram jače zapeti ako želim dalje funkcionirati ovdje“, rekla je.

Antonija je bila uvjerena da nije puno skinula kao na prošlom vaganju, a Nikolina je pričala da im je bilo dobro vježbati skupa te da je Tonka i dalje dosta zatvorena. Nikolina smatra da ona ne voli kad je se tjera da nešto mora napraviti, a Antonija se rasplakala, objašnjavajući da su njezini roditelji takvi iako zna da joj žele najbolje u životu i da su samo željeli da smršavi. Prošli put imala je 185,9 kilograma, skinula je dva kilograma, što je 1,1 % tjelesne mase i treneri nisu bili zadovoljni.

Svi su komentirali koliko se Antonio opustio u showu, postao je dosta samouvjeren, a i on je sam to primijetio. Na posljednjem vaganju imao je 129,1 kilogram, izgubio je dva kilograma manje, što je 1,5 % tjelesne mase. „Radili smo jako naporno ovih devet tjedana i još nije dosta i treba raditi još - i tu i vani i tko zna koliko“, komentirao je najmlađi kandidat.

Mariji se sviđa njezin tim, toplo joj je oko srca što ju je Alina prvu odabrala, a najslabija je karika. No zadovoljna je svojim napretkom i koliko sada može hodati. „Čak mi i naočale padaju s glave. Nekako kao da mi se glava smanjila“, kroz smijeh je nastavila i dodala da će sve promijeniti kad napusti show - od odnosa, prioriteta, prehrane do toga da želi ići u vojsku! „Želim si ispuniti tu želju iz prošlosti“, otkrila je. Prošli put imala je 136,8 kilograma, skinula je 1,9 kilograma, što je 1,4 % tjelesne mase i sigurna je da je takav rezultat zato što zbog osipa nije mogla dobro trenirati.

Mateo kaže da je našao motivaciju kad je bio kod kuće i da će sad tek pokazati što sve može. Rekao je kako više ne zapovijeda ni supruzi ni ikome, što su potvrdile i ostale djevojke u showu. Prošli put imao je 162,7 kilograma, skinuo je 3,6 kilograma, što je 2,2% tjelesne mase. „Zadovoljan sam, ali do kraja projekta, vidjet ćete vi rezultata“, optimističan je Mateo. Premda u početku nije bila sigurna je li tim trebala birati srcem, Alina je sada sigurna da je dobro odabrala. Na posljednjem vaganju imala je 114,5 kilograma, izgubila je 2,4 kilograma, što je 2,1 % tjelesne mase, a Mirna je komentirala kako bi to sigurno bilo više da su oni bili s njima.

Esmir je također zadovoljan svojim timom, što je proslavio 50. rođendan s kandidatima, no nikako nije oduševljen veganskom kuhinjom o kojoj su učili u prošlom ciklusu. Prošli put imao je 126,4 kilograma, skinuo je 1,8 kilograma, što je 1,4% tjelesne mase. „Eto, dogodilo se i to da sam bolji od Esmira, 200 grama, ali dogodilo se!“ šalio se Antonio.

Nikolina se jako bojala rezultata, najviše zato što se boji kritika jer ima osjećaj da je kritiziraju cijeli život. „Neka ispustim tu sve žive suze da ih vani ne bude toliko“, rekla je i priznala da nikad toliko nije plakala kao u showu. Prošli put imala je 135,5 kilograma, u sedam dana skinula je 0,9 kilograma, odnosno, 0,7% tjelesne mase i jako ju je to pogodilo. Ivica je i dalje sretan što nema imunitet jer se sad ne smije opustiti i jedva čeka da padne ispod 200 kilograma! Na posljednjem vaganju imao je 210,2 kilograma, izgubio je 2,6 kilograma, što je 1,2% tjelesne mase. „Trenirali jesmo, ali to nije to“, iskren je bio Ivica.

Tomislav je bio optimističan, pričao da mu je lijepo prošao tjedan te da je sretan sa svojim curama u crvenom timu. Prošli put imao je 141 kilogram, skinuo je 4,7 kilograma, što je 3,3% tjelesne mase. „Rasturio je i baš mi je drago“, komentirao je Mateo, a Tomislavu je bilo jako drago što su zbog njega ostvarili tu prednost da mogu prvi odabrati trenere. „Čekam koja će boja doći na sljedeći trening“, komentirao je Edo.

Crveni su se dogovarali oko trenera, a Nikolina je sažela mišljenje cijele ekipe: „Meni kad je dobro i jedno i drugo, ja sam neodlučna." Pola je bilo za Mirnu, a pola za Edu tako da još moraju razmisliti koga će odabrati.

