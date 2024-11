Nakon tragične pogibije Liama Paynea, kolege su zabrinute za još jednog člana bivšeg hit-benda

Iznenadna smrti britanskog pjevača Liama Paynea prije dva tjedna šokirala je svijet. Glazbenik je tragično preminuo u 32. godini padom s balkona u hotelu u argentinskom Buenos Airesu. Upravo je to, na žalost, bio povod da se preostali članovi nekadašnjeg benda "One direction" - Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson i Zayn Malik okupe u zajedničku WhatsApp grupu kako bi provjerili jedan drugoga, pišu strani mediji.

Prije nekoliko dana izvor blizak nekadašnjem boy bendu za portal RadarOnline tvrdi da još jedan bivši član ima isti ili sličan problem, a pogotovo nakon 16. listopada kada je poginuo Liam Payne. - Smrt Liama jasno je istaknula koliko nisko netko može pasti gotovo pred očima svih, a ekipa je zavjetovala da se to više neće ponoviti. Zayn se godinama bori sa svojom psihom i čak je priznao da rijetko izlazi van ako se ne osjeća previše dobro - otkrio je anonimni izvor za spomenuti portal.

Zaynova kći Khai živi u Sjedinjenim Američkim Državama s majkom i njegovom bivšom partnericom, slavnom manekenkom Gigi Hadid, pa upravo zbog toga Zayn ima prebivalište "preko bare". Njegova obitelj još uvijek živi u škotskom Bradfordu. - Svi su se složili da sada imaju redovitije kontakte jedan s drugim, a Zayn je glavni prioritet zbog svoje ranjivosti - dodao je isti izvor blizak članovima nekadašnjeg benda koji je obožavao cijeli svijet, a posebno djevojčice.

FOTO Liam Payne imao je uzbudljiv ljubavni život: Ljubio je i 23 godine stariju Naomi Campbell

Kada je bend otišao na stalnu pauzu 2016. godine, Zayn Malik napustio je sastav još godinu ranije te je započeo samostalnu karijeru. U listopadu i studenom trebao je započeti svjetsku turneju povodom predstavljanja albuma "Room Under the Stairs", no nakon smrti Paynea, prebacio je datume na siječanj 2025. godine.

VEZANI ČLANCI:

Podsjetimo, hrvatski gradovi Zagreb i Split postavit će privremeni memorijal za Liama Paynea. Obožavatelji britanskog benda okupit će se u subotu, 2. studenog u 15 sati kod Vidikovca u parku Maksimir. Objava o okupljanju proširila se društvenim mrežama, a obožavatelji se pozivaju da donesu cvijeće, pisma, postere i svijeće, zapravo što god žele iskoristiti za postavljanje memorijala.

Osim Zagreba, okupljanje se organizira i u Splitu. - Memorijal u sjećanje na Liama Paynea, 10. studenog na splitskom Zvončacu. Ponesite cvijeće, slike, balone, svijeće i sve što vas podsjeća na Liama - poručili su organizatori.

VIDEO Napali je Hakeri? Obrisan je Instagram profil Maje Šuput