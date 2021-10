Ida Prester prepričala ulet s tuluma u Zagrebu: 'Pitao me čovjek je l' suprug i ja svingamo?'

Pjevačica Ida Prester vrlo je aktivna na društvenim mrežama i sa svojim pratiteljima često dijeli anegdote iz privatnog života. Ovog puta prepričala je ulet koji je doživjela i nasmijala mnoge.

"Sinoć sam nakon dugo vremena doživjela vrh pijani ulet Ruka preko ramena, klatarenje.

- curo, oš popit šta?

- a nee.. sutra se rano dižem, preuzimam DJECU.

- aaa imaš djecu? Pa dobro..Kolka su?

- 5 i 7

- a imaš i muža?

- ahaa

Pauza.

- a jel svingate? ",

napisala je Ida te u komentarima otkrila da joj se ulet dogodio na tulumu u Zagrebu.

"Ne j_be lep, nego uporan", nadovezala se Ida u komentarima koja je za svoj urnebesan status u nešto više od sat vremena dobila više od 1000 lajkova i mnoštvo komentara. - Je li bilo što?- upitao ju je jedan od pratitelja, a ubrzo je stigao i Idin odgovor.

- Evo još raspravljam s mužem dal da se bacimo pa što bude- odgovorila je Prester.

Inače, Ida je prije gotovo osam godina preselila se u Beograd. Sa suprugom Ivanom Peševskim zasnovala je obitelj i u braku dobila dva sina – Roka i Ria koje je odlučila podići upravo u Beogradu. No, prošle godine na ljeto došlo je vrijeme da se vrati u rodni grad pa se s obitelji situirala u Zagrebu, iako, kako nam je sama rekla, u zadnjih sedam godina bila je više na autocesti E75, nego kući.

Ida je često isticala kako voli Beograd i koliko joj je divno bilo živjeti tamo, no u podcastu Katarine Moškatelo ranije ove godine progovorila o jednom problemu koji joj je donijelo preseljenje u taj grad. Naime, Katarina je Idi ispričala situaciju kada je imala upit za jednu poslovnu suradnju za koju je organizator prvo htio Idu, ali se ipak predomislio zbog njene odluke o preseljenju u Beograd. Katarina je, zgrožena takvom odlukom odbila suradnju, a Idu je ova gesta podrške oduševila. "Jedan meni divan moment, malo sam zasuzila, bilo je skroz neočekivano. Ovu djevojku prvi put vidim u životu. Pred kamerama mi je ispričala nešto što se meni stvarno često događa - odbili su me za posao jer ‘sam iz Beograda’, jer sam ‘srpska snajka’ ili sto god. Navikla sam, samo odmahnem rukom, nije vrijedno spomena. Ali ova cura, pozvana kao moja zamjena, napravila je gestu koja me baš dirnula. Ovakve stvari očekuješ samo od bliskih prijatelja. Hvala ti Katarina Moškatelo na ovoj podršci i sto si čovjek", napisala je Ida na svom Instagramu uz video isječka iz podcasta.

