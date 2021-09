Tko stoji iza novog projekta UNA na kojem su angažman dobile Severina i Ivana Paradžiković

Na ovogodišnjem Weekend Media Festivalu predstavit će se UNA, novi multimedijski servis u Hrvatskoj, Srbiji i Bosni i Hercegovini. Ovaj bi medijski projekt s radom trebao započeti ove jeseni, a riječ je o emitiranju televizijskog programa i produkciji digitalnog sadržaja za više od 10 milijuna gledatelja i korisnika digitalnih usluga. Sukus je to priopćenja koje je jučer poslano na našu adresu, no ne radi se o nečem sasvim nepoznatom.



Naime, već oko dva mjeseca zagrebačkim kuloarima kruži priča o novom velikom projektu koji pokreće Dejan Jocić, iskusni medijski menadžer s nekoliko uspješnih projekata u Srbiji, poput Prve srpske TV, ali i u Europi. Jocić ima široko medijsko iskustvo koje obuhvaća sportski kanal DSF, pa Premiere i Kirch New Media. Kasnije je osnovao Foundcenter, investicijski fond sa sjedištem u Berlinu specijaliziran za financiranje preko institucionalnih i privatnih investitora. Već je objavljeno kako će dio ovog medijskog projekta biti Ivana Paradžiković, donedavna zvijezda Nove TV, a posljednje neslužbene vijesti govore i da će i Severina biti dio ove nove medijske platforme.

Kontaktirali smo s objema, no kazale su nam da će o svemu govoriti kada za to dođe vrijeme. Također se nagađa i o još jednom velikom, možda najvećem televizijskom imenu u nas, no ništa još nije potvrđeno. U priopćenju se navodi nekoliko interesantnih imena uključenih u ovaj projekt. Direktor informativnog programa je Zoran Kusovac, čovjek s dugogodišnjim novinarskim, uredničkim i menadžerskim iskustvom u vodećim engleskim i američkim informativnim TV stanicama i pokretač prve digitalne televizije u regiji, Fox TV-a. Direktor produkcije je Krešo Marić koji je iskustvo u najkompleksnijim produkcijskim pothvatima stjecao na HRT-u, Novi TV, RTL-u, N1 i u mnogim neovisnim projektima. Direktorica programa Viktorija Jeftić uspješno je stvarala inovativne i popularne programe na više TV postaja u regiji: Fox TV Srbija, Prva televizija i RTS.



Direktor prodaje Marko Šobot dugo je godina uspješno upravljao projektima višemilijunske vrijednosti u vodećim marketinškim agencijama koje posluju širom regije: Direct Media i Publicis Media. Direktor komunikacija i marketinga Aleksandar Radoš televizijsku je karijeru 25 godina gradio kreiranjem programskih sadržaja i marketinških i komunikacijskih kampanja na RTS-u, Prvoj televiziji i B92. No u medijskim krugovima spominje se i kako se ambicije projekta UNA ne svode samo na digitalne platforme već namjeravaju zatražiti nacionalnu koncesiju u Hrvatskoj. Poslali smo i službeni upit, no rečeno nam je da zasad neće otkrivati nove informacije te da će novosti komunicirati kada za to dođe vrijeme.

VIDEO Severina postaje TV voditeljica: Radit će na novoj televiziji gdje i Ivana Paradžiković