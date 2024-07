Svestrana pjevačica frontmenica je benda koji ima novu pjesmu: 'Na snimanju spota gotovo smo se zaledili'

"Daj potrubi" nova je pjesma benda Terminator. Bend je to koji na mjestu frontmena ima pjevačicu, i to Katarinu Vukadin, a čine ga i Dinko Pasini na gitari, Ivo Dunat na basu i Željko Kozar na bubnju. Ovom smo prilikom razgovarali s Katarinom koja nam je otkrila kakva je to njihova nova pjesma.

- "Daj Potrubi' opisuje tok misli u jednom melankoličnom, pomalo nadrealnom danu u kojem čak i sove pričaju - kaže te dodaje da je pjesma melodijski nastala u uhu gitarista Dinka, a nju, koja za bend piše tekstove, automatski je inspirirala na "suludi tekst". Nakon toga pjesmu su glazbeno/aranžerski doradili basist Ivo i bubnjar Željko. A Terminator je pripremio i spot za pjesmu za koji je glavni krivac gitarist Dinko.

- Ideje za videospotove u Terminatoru uglavnom čitav bend razrađuje, a to je uistinu vrlo zabavno-kreativni proces - ističe, pa pojašnjava:

- Na snimanju za videospot "Daj potrubi" gotovo smo se zaledili jer je bio jedan od hladnijih zagrebačkih dana - prisjeća se. Osim toga, ističe i da su reakcije publike na pjesmu pozitivne i ohrabrujuće, a glazbu Terminatora opisuje kao mix raznih pravaca s možda naglaskom na rock/pop/funk.

- Jedan kolega je rekao da je Terminator "moderni ženski EKV", a sami članovi benda se pronalaze u riffovima Jacka Whitea na momente, pomalo i Rammestein, a pomalo i rani RHCP. Uistinu mix svega, stoga, što drugo reći nego pop/rock bend - kaže Katarina za bend koji iza sebe ima već jedan album, a za jesen priprema i drugi.

- Drugi album nazvan je "Glad" s prvim radiofoničnim singlom s albuma "Daj potrubi" - otkriva. Ovaj je bend nastao 2016. godine.

- I to gotovo slučajnim spajanjem dobronamjernika i prijatelja s izraženom željom za stvaranjem glazbe kakvu bi i sami članovi benda voljeli slušati - kaže te dodaje da su njihovi koncerti nešto što morate doživjeti, jer je nemoguće ostati ravnodušan ili loše volje. Frontwomenica Katarina specifična je po svojoj energičnosti i zaraznosti dobrom vibrom kao i scenskim nastupom.

Katarina također ima í kantautorski projekt T.Í.E., također í Tribute To Vaya con Dios i utjelovljuje Edith Piaf u Cabaretu Mire Ungara. Nedavno joj je ná Apple Booksu í Amazonu objavljena prva audioknjiga za djecu "The Skymachine". Trenutno u Dubrovniku pjeva s vrsnim glazbenicima u jednom renomiranom restoranu grada Dubrovnika, a članovi benda u slobodno vrijeme bave se različitim aktivnostima.

- Dinko voli duge šetnje u prirodi sa svojom omiljenom kujom, Ivo uživa na tržnicama grada Zagreba i kuhanju (uz pomoć svoje brojne kuhinjske aparature), Željko obožava adrenalinske vožnje na brojnim motocross susretima, a ja obožavam jogu, šume, planinarenja, tango, kao i pisanje dječjih priča i kiparenje - kaže Katarina iz Terminatora.

