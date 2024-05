Tatjana Jurić pokazala što ju je dočekalo na terasi: Tri su! Znam za tu trakavicu, neću zvati Dumovec

Radijska i bivša televizijska voditeljica Tatjana Jurić na društvenoj mreži Instagram podijelila je jedno neobično, ali vrlo zanimljivo iskustvo, odnosno neočekivani susret. Otkrila je svojim pratiteljima da je skoro svako jutro bude nepozvani, ali zanimljivi gosti. Riječ je o bebama lisicama koje su se udomaćile na njenoj terasi, a Tatjana već neko vrijeme oduševljava pratitelje pričama o njihovim avanturama.

- Dobro jutro! Mi smo odlično spavale, nitko u pet ujutro po terasi nije lupao Jackinom posudom za vodu! Negdje oko sedam sam im objasnila da moram u eter u devet, pa su mi dale prolaz iz vlastita stana. Rekoh im da mogu slobodno, ako žele, navratiti opet popodne, kao što to sad već očito postaje i tradicija, i da neću zvati Dumovec, ako se eto, baš kod mene i sa mnom osjećaju sigurno - napisala je Tatjana i nastavila:

- Računam na to da će ojačati i otići dublje u šumu uživati u svojem slobodnom, divljem, životinjskom životu. Do tada, prava je privilegija promatrati ih ovako izbliza! Kad mi se šćućure jedna pored druge na kućnom pragu i drijemaju dok ja po doma nešto radim, pa ih gledam kroz prozor… milina!!! Tako su male, preeeeslatke. Ne diram ih, ne smetam im, mogu gdje žele i kad žele po vrtu i dalje u šumu! A one se, eto, stalno vraćaju meni na terasu.

Pratiteljima je zahvalila na savjetima i upozorenjima.

- Hvala na savjetima i upozorenjima, kako da vam kažem, bilo je i gorih divljih zvijeri na toj terasi, preživjet ću! Normalno da meni nije došla jedna lisica, nego odmah tri! Ova treća povremeno svrati, javljam dalje. Također znam za lisičju trakavicu, higijenske mjere se poduzimaju, bez brige. Vidim da i mnoge od vas moje bebe lisice vesele, napravila sam highlightse na profilu, pa uživajte!

Ako se prisjetimo, ova radijska voditeljica velika je ljubiteljica životinja, a 13 godina imala je kujicu Jack koja je umrla prije dvije godine. - Otišla je moja Jack i ja pojma nemam kako podnijeti ovu prazninu. Ne znam hodati, a da se ne osvrćem gdje je. Ne znam biti, a da je ne tražim krajičkom oka i da je ne čujem negdje blizu. Od snimanja, terena, etera, montaža, studija, kava, sastanaka, druženja, frizera, šminkanja, odmora, kupanja, spavanja, veselja, tuge, samoće i tišine. Jack je uvijek, ali uvijek kad bi bila dobrodošla i kad je željela, bila uz mene. A dobrodošla je bila uvijek i željela je sa mnom uvijek - napisala je tada neutješna Tatjana i dodala:

- Iz legla, ona je izabrala mene. Iako sam ja došla po njezinog brata, ona mi je iz legla prva prišla i ostalo je, kažu, povijest; životno prijateljstvo koje će me grijati zauvijek. Kažu, kad pas izabere tebe, to je posebna misija koju to biće ima, a ja sam to osjećala svaki, ali svaki dan. I da smo dobile još vremena zajedno, opet bi bilo premalo - priznala je voditeljica u emotivnoj objavi.

