Tko je srpski predstavnik na Euroviziji? Popularan je u Kini, a kućni ljubimac mu je jastog

Predstavnik Srbije na ovogodišnjoj Euroviziji u Liverpoolu je Luke Black (30), glazbenik čije je pravo ime Luka Ivanović. Njegova pjesma "Samo mi se spava" bila je druga po glasovima publike i žirija, no kada su se zbrojili svi glasovi, zauzeo je ukupno prvo mjesto.

Luka je rođen je 1992. godine u Čačku. Završio je dva fakulteta i master studije iz područja glazbene produkcije. S 12 godina je počeo pisati tekstove, a za nekoliko godina i komponirati i pisati aranžmane. Posljednje četiri godine živi u Londonu i jedini je glazbenik iz Srbije koji ima potpisan ugovor s Universal Music Groupom, s kojom je 2016. godine realizirao uspješnu turneju u Kini. Do sada je objavio četiri EP izdanja.

Suradnja s tom producentskom kućom započela je 2015. godine, kada je pjesma D-Generation osvanula na globalnom servisu Vevo. Uz ovu pjesmu, na prvom mini albumu Thorns našle su i Holding On To Love i druge kompozicije.

Na srpskom izboru za Euroviziju natjecao se i prije sedam godina s pjesmom "Demons", no tada je pobijedila Sanja Vučić.

Pjevač se predstavio s elektro-pop pjesmom koja postoji u srpskoj i engleskoj verziji, a sama pjesma, kako kaže Luke, nastala je tokom pandemije koronavirusa.

Luke je pjesmu napisao iz pozicije lika iz videoigrice Sims, a pjesma govori o kolektivnom buđenju i kako društvo treba otvoriti oči pred zlom.

- Događa se to da kada god netko naiđe na moju glazbu, upravo je to osoba kojoj bi se svidjela. Nisam baš briljantan što se tiče društvenih mreža pa ni ne vidim ako postoji neka negativnost, a uživo mislim da ljudi ne bi imali prostora ili hrabrosti da hejtaju - kazao je Luka za srpske medije.

U intervjuu za Nova.rs prije dvije godine, na pitanje tko su mu uzori, rekao da su ljudi koji su obilježili njegov period u karaneteni i "definitivno informirali“ njegov rad Tamino Amir, Sad Night Dynamite, Grimes, 100gecs, Pet Shop Boys, Aurora…

- Dok sam preslušavao glazbu igrao sam dosta igrice i gledao anime 24/7, pa sam nekako uletjeo u taj svijet možda više nego što sam htio“ - istaknuo je tada Luke Black.

Osim po glazbi, Luka je autentičan i po tome što ima autentičnog ljubimca. Na njegovom Instagram profilu nalazi se i slika na kojoj se vidi kako peta jastoga.

- Mislim da se Eurosong promijenio zadnjih godina u odnosu na to kako sam ga ja doživljavao. Festival sam doživio tako da sam mislio da mora postojati tradicionalniji zvuk ili djevojke koje su oskudnije odjevene. Takve stvari mi nisu bliske. Mislio sam da nema koncepta, a taj koncept me najviše inspirira u stvaranju glazbe. Ne mogu reći da sam pjevač ili tekstopisac, radije bih rekao da sam umjetnik. Zato sam mislio da tu nema mjesta za mene, ali kako je pobijedila Konstrakta, to je neki moj milje glazbenika kod kojih sam se osjećao dobrodošao", objasnio je jednom prilikom, pa dodao:

- Nekako mi je otvorila oči i shvatio sam da sam možda bio u krivu što se tiče natječaja i onoga što on predstavlja. S tim sam došao na ideju da se prijavim krajem prošle godine kada je natječaj održan. To se i dogodilo igrom slučaja. Puno vremena provodim na Twitteru i ja sam netko tko se voli šaliti pa sam se nakon pobjede Konstrakte našalio na Twitteru da imam spremnu pjesmu za Euroviziju i ljudi su jako pozitivno reagirali. Poslije nisam htio iznevjeriti ih - rekao je Luke.

Pozornost plijeni i svojom pojavom te se trudi svojim pjesmama dati drugačiji, autentičan izgled.

Luke Black bit će konkurencija našoj "Mami ŠČ!', jer se Let 3 i on nalaze u prvom polufinalu, koje je na rasporedu 9. svibnja u Liverpoolu.

VIDEO: Mama ŠČ! treća najgledanija pjesma Eurovizije na službenim stranicama