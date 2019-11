Tko je najbolji Bond u povijesti? Četiri velikana u borbi za najboljeg tajnog agenta

Već mjesecima Doma TV prikazuje filmove o fiktivnom britanskom špijunu iz pera Iana Fleminga. Sad su stigli do onih u kojima Jamesa Bonda, poznatog i kao tajni agent 007, tumači Roger Moore, a kojega je ugledni američki časopis Esquire u nedavnom izboru svojih čitatelja, urednika i novinara označio kao najboljeg Bonda u povijesti.

O tome tko je najbolji već godinama se vode debate, slažu rang-liste te svatko ima neko svoje mišljenje i argumentaciju. Esquire je svoj izbor obrazložio navodeći da je Moore transformirao lik Bonda iz ozbiljnog agenta, kako ga je Flaming zamislio, u komičnog tipa koji bolje prolazi među rajom. To je bilo ključno za uspjeh serijala, navode u zaključku svoje pomalo nategnute teze. Zadnje mjesto dodijelili su Pierceu Brosnanu, a upravo ta neshvatljiva odluka navela me da na Doma TV-u iznova pogledam cijeli serijal te sastavim vlastitu listu koja se, nota bene, uvelike razlikuje od Esquireove. Kod mene je, naime, logika sasvim suprotna: upravo zbog toga što je Moore od Bonda napravio klauna, a u “Octopussy” i doslovno jer bombu deaktivira odjeven u klaunovski kostim, on je meni na posljednjem mjestu, a Brosnan s kojim sam u devedesetima započeo praćenje serijala – na prvom!

Pri tome je veoma važno napomenuti da Barry Nelson i David Niven, dva glumca koja su tijekom pedesetih godina igrala Bonda u nekim televizijskim verzijama romana “Casino Royale”, uz sve dužno poštovanje spram te gospode, nisu obuhvaćeni ovim izborom jer se, eto, ne smatraju dijelom službenog serijala koji je 1962. započeo s filmom “Dr. No”. Elem, osim ove dvojice do sada rangiranih, koje ću nešto kasnije ponovno spomenuti, te ove dvojice isključenih iz izbora, koje neću spomenuti više nikad u životu kao što ih, uostalom, nitko do sada nije ni spomenuo, lik Jamesa Bonda tumačilo je još četvero glumaca. Svaki od njih dao je nešto svoje tom megapopularnom i zbilja kvalitetnom filmskom serijalu, ali određena gradacija u doprinosu tom nevjerojatno kul tipu s dozvolom za ubijanje ipak postoji. Pretposljednji, malo iznad Rogera Moorea koji je bio najdugovječniji, onaj je koji je trajao najkraće. Nije to slučajno!

George Lazenby, osim što je Australac, što je problematično samo po sebi, uopće nije ni glumac, već model koji je prije filma “U službi njezina Veličanstva” najveću ulogu ostvario u reklami za kalodont. Najgore od svega je to da je njegov film zapravo jedan od boljih Flemingovih romana, a uz nekog drugog glumca, bilo kojeg, uvjeren sam da bi bio i najbolji film. Ovako, međutim, jedva da je i gledljiv... Na četvrtom mjestu moje sasvim subjektivne, ali ipak bolje od one Esquireove liste najboljih Bondova nalazi se Timothy Dalton koji je otpočetka bio osuđen na neuspjeh. On se, naime, pojavio nakon desetljeća tijekom kojega je Roger Moore privatizirao tu ulogu. Njegova Bonda pisali su da bude najbliži onom ozbiljnom agentu kako ga je Fleming zamislio, ali njegova dva filma koja se uglavnom bave posljednjim danima SSSR-a, hladnim ratom i romantizmom špijunskog razdoblja nisu baš nešto dobra. Ponajviše zbog toga što je on nevjerojatan gnjavator, a takvoga ga Fleming zasigurno nije zamislio...

Dalton je nakon toga tužio produkciju EON koja je vlasnik licencije i na taj način godinama stopirao snimanje novog filma, a to je – složit ćete se – nešto što bi učinio dragi, sada već pokojni, Dudek iz Gruntovčana, ali ne i Bond, James Bond. O Danielu Craigu neću previše pisati jer je još uvijek aktualan, a i treba mi prostora da objasnim zašto mi je Connery tek drugi najbolji, ali spomenut ću samo da je Craig jedini od njih kojemu sam povjerovao u onaj dio biografije koji kaže da je odrastao u popravnom domu, da bi zatim stekao skupo obrazovanje i postao agent MI6. Taj mali prgavac rošava lica ima, naime, nešto i od jednog i drugog svijeta... Sean Connery je bez ikakve sumnje najkul čovjek na svijetu, a time je i njegov Bond, jasno je svakome tko je pogledao i jedan film, najkul ikada! One njegove mačo replike i metode zavođenja koje u današnje doba ne bi mogle proći bez da Jelena Veljača organizira skup na Tomislavcu, a koje, zapravo, Bonda i čine Bondom (!), glavni su razlog što je on i danas podjednako gledljiv kao što je to bio prije više od pedeset godina! (Podaci o gledanosti na Doma TV-u to će vam zasigurno potvrditi.)

Osim kao reakciju na Esquireov izbor, Brosnana sam proglasio najboljim jer su filmovi o Bondu s njim prešli u neko novo doba; postali su moderniji, brži, imaju više akcije i bolje gadgete, a označili su i dobar dio mog djetinjstva uz koje me vežu lijepe uspomene... Uz njegove Bond djevojke pogotovo! Zato sam ga, uostalom, i stavio na prvo mjesto, ali nitko ne može osporiti da je upravo Sean Connery formirao taj lik za sva vremena. Ostala petorica nisu mu ni do kilta! Ovotjednu TV ružu, međutim, neću dodijeliti nikome od tih prokletih tajnih agenata bez obzira na to kako su rangirani. To nikako ne bi bilo u skladu s vrijednostima koje ta franšiza propagira. Nagradni cvijet može dobiti samo gospođica Moneypenny koja je uspjela u nečemu u čemu nismo uspjeli ni Esquire ni ja – odoljeti šarmu sve šestorice!