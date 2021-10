Tko je Karmen Barić? Prijetila je Đakićevom sinu, a s TV-a se povukla zbog ljubavi s bogatašem

Bivša televizijska voditeljica Karmen Barić (32) ponovno je dospjela u fokus javnosti zbog prijetnji smrću Tomislavu Đakiću, sinu saborskog zastupnika Josipa Đakića zbog kojih joj se trenutno sudi na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu.

- Ubit ću te klošarčino, ubit ću te sad ćeš vidjeti, spalit ćemo tebe i tvog tatu, neće ti ni policija pomoći - vikala je Karmen zajedno s prijateljicom Lanom Babić (26) ispred stana u kojem se tada nalazio Tomislav Đakić s djevojkom. S njima je bio i njihov prijatelj kojeg su nagovorile da pokuca na vrata Đakićevog stana i nakon što mu ovaj otvori pokuša provaliti unutra. To je i pokušao, ali Đakić je uspio zadržati vrata svojim tijelom te ih zatim zatvoriti i zaključati. Svo troje nastavili su vikati i prijetiti mu, a povod je bila njihova međusobna svađa i naguravanje na benzinskoj postaji koje se dogodilo dva tjedna ranije.

Karmen se neki zasigurno sjećaju i s TV ekrana. Prije 13 godina bila je voditeljica emisije Automotiv na Novoj TV, a prije toga radila je i kao mode u reklamnim kampanjama. U vrijeme dok je vodila Automotiv povezivalo ju se s Dinom Drpićem, bivšim suprugom Nives Celzijus. Dino i Nives tada su otkrili da se razvode, a neki su bili uvjereni da je njihovoj ljubavi presudila plavokosa Karmen. Ona je te glasine demantirala, a nedugo nakon toga odustala je od voditeljske karijere te se povukla iz javnog života zbog ljubavi s partnerom čiji je identitet krila. S dečkom je živjela u luksuznim stanovima u Parizu, St. Tropezu i Cannesu.

Foto: Boris Scitar/PIXSELL 23.06.2008., Zagreb - Karmen Baric, miss Ekrana i voditeljica emisije Automotiv. Photo: Boris Scitar/PIXSELL

Iako su bili ludo zaljubljeni, nepremostive razlike dovele su do prekida. - Sve je to lijepo, ali kako ja nisam rođena bogata, meni su batleri i vozači bili prenaporni. On je puno toga i promijenio zbog mene, ali kako je moj bivši bio već izgrađena ličnost, bilo mu je lakše mijenjati mene nego sebe. No, ja se nisam dala - ispričala je svojedobno Karmen za IN magazin koja nije krila da uživa u skupocjenim krpicama i modnim dodacima.

- Birkincu sam prvi put vidjela na Victoriji Beckham i odmah sam je željela imati. Danas ih imam dvije, a jedna od najdražih torbi mi je Diorov piton, koji vrijedi čak duplo više od birknice - kazala je svojedobno bivša voditeljica.

