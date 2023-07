Thrill Blues Festival: Sharrie Williams i Robben Ford priredili su vrhunski glazbeni ugođaj

Blues je jači i od kiše! Dosadna kiša koja je cijeli dan padala i u Trilju nije pokvarila još jedan vrhunski glazbeni ugođaj na šestom po redu Thrill Blues Festivalu. Drugu večer u Gradskom parku otvorili su domaći Dbluz, a zatim su uslijedili mladi glazbenici okupljeni u International Crossroads Projectu. Danko Krznarić i njegovi First Timers promovirali su odlični album prvijenac "Above The Clouds", a tradicionalno smo gledali i Sunnysiderse.

No, kraj je ipak pripao inozemnim zvijezdama. Sharrie Williams, afroamerička pjevačica koju krasi nadimak 'The Princess of Rockin' Gospel Blues', oduševila je svojim vokalnim kvalitetama, a headliner ovogodišnjeg festivala Robben Ford pokazao je zašto je jedan od najboljih svjetskih gitarista. Kraj je pripao francuskom bendu The Wacky Jugs, pobjednicima prošlogodišnjeg International Blues Challengea u Memphisu.

Jedna od onih koja je oduševljena festivalom je i ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek koja je kazala kako je Thrill Blues Festival odavno prešao hrvatske granice i Trilj smjestio na mapu najznačajnijih glazbenih središta u Europi. Da je doista tako misle i djeca Cetinske krajine.

- Kada smo danas djecu u blues školi pitali znaju li odakle potječe blues, gotovo uglas su rekli: "Iz Trilja!". Eto, stasala su djeca koja su praktički od rođenja uz naš festival - rekao je umjetnički direktor festivala Boris Hrepić Hrepa. I to je najbolja ocjena ovog festivala. Djeca su Trilj počela doživljavati kao kolijevku bluesa!