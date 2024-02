Pratitelji napali Mariju Šerifović zbog videa sa sinom, ona odgovorila; 'Vi ljudi niste normalni'

Pjevačica Marija Šerifović (39) krajem prošle godine postala je majka malenog Marija kojeg je rodila surogat majka. Marija od tada na društvenim mrežama redovito objavljuje intimne trenutke sa sinom, pa je tako na Instagramu pokazala kako ga uspavljuje dok je Mario u klokan nosiljci.

"Moj prvi ples”, napisala je Marija uz video i dodala emoji plavog srca. No, pratitelji su je u komentarima kritizirali.

"Kad vidim te klokan nosiljke... Niti za kukove, niti za bebi nožice (krivi noge djetetu). Užas, treba ih zabraniti”, "Znam da nisam pitana za savjet, ali bih iz iskustva prenijela da nosiljka nije adekvatna za novorođenče, položaj glave i rukica nije dobar”, "Nađi drugu nosiljku radi kukova, mila, sretni bili i uvijek mu pjevaj”, pisali su pratitelji.

Neki su joj napisali i kako bi i glazba mogla biti tiša.

"Divno, samo smanji, Maro, malo muziku. To je jako glasno za bebu”, poručila je brižna pratiteljica.

Marija se zatim opširnim komentarom osvrnula na kritike.

"Pa ljudi, vi ste zaista nevjerojatni. Pojasnit ću vam jer trenutno imam živaca. Ova nosiljka predviđena je za bebe od 0 do 12 mjeseci između 3 i 11 kilograma i bebe moraju imati najmanje 53 cm. Svakako hvala na savjetima, jedino bih vas možda naučila kako se zaista dobronamjeran savjet piše, ali za to trenutno nemam živaca. Što se muzike tiče, ja mog učim šta je lijepa muzika od rođenja i jedino uz nju i spava kako treba. Ne brinite, mjerimo i decibele. U stvari da skratim gledajte vasa posla. Ustvari - sikter! Za ostale, razumije se -ljubav", napisala je Marija.

Inače, glazbenica je krajem 2023. godine potvrdila da je dobila bebu objavom na Instagramu i sinu je posvetila dirljiv status na društvenim mrežama.

- Ljubav je došla. Nebo je osvijetlila najljepša zvijezda mog života. Rodio se Mario. Neka te sine život vodi stazama svojim najljepšim, a ja te svojom ljubavlju čuvam od tuge i od ljudi. Hvala svima što šalju ljubav i neka tiho i toplo bude sve ono što dolazi od vas do njega - napisala je tada Marija. Njezin sin je rođen u Los Angelesu, a nakon sinovog rođenja medijima u Srbiji je ispričala je kako joj velika želja bila postati mama.

- Velika želja da imam dijete me vodila kroz taj vrlo kompleksan i zahtjevan proces. Iako sam u više navrata pokušavala sama iznijeti trudnoću, zbog poteškoća kroz koje sam prolazila, nisam to uspjela. Tako da se surogat pokazao kao, zapravo, jedina opcija za mene. Zaista ne želim javno objašnjavati medicinske razloge za to, ali surogat majčinstvo je konačno bio moj jedini izbor - ispričala je pjevačica. Marija se zahvalila i svojim prijateljima što su zadnjih mjeseci čuvali tajnu kako će postati mama.

- Malo sam ostala bez teksta... Po prvi put u životu! Hvala vam što dijelite radost sa mnom! Vidim da ste svi šokirani, zatečeni i u nevjerici... To dokazuje samo jedno: Imam prijatelje zlata vrijedne! Hvala što ste tu od prvog dana. Hvala što ste podržali svaku moju odluku. Hvala što ste me gurali naprijed onda kada sam i sama na trenutak zastala. Hvala što ste ovu tajnu čuvali! Ovo vam neću zaboraviti nikada! Puno puta sam rekla, ali ću ponoviti sada... Ispod mojih krila će za vas uvijek biti mjesta dokle god hodam, stojim i postojim je sve moje vaše! A sada idem napraviti mlijeko - napisala je Marija na Instagramu.

