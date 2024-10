FOTO Kći Aljoše Asanovića objavila dosad neviđenu fotku s vjenčanja. Uživala za šankom sa suprugom

Splitska dizajnerica i kći proslavljenog vatrenog Aljoše Asanovića, Anamarija Asanović oglasila se prvi put službeno nakon udaje za zadarskog poduzetnika Ivana Karačića. Presretna mladenka podijelila je njihovu presimpatičnu crno-bijelu fotografiju na kojoj su, u odjeći s vjenčanja, pozirali u splitskom hotelu s pićem u rukama i sunčanim naočalama. - Do posljednjeg daha. Hvala stvarno svima na lijepim željama - napisala je ispod fotografije. Tridesetšestogodišnja splitska dizajnerica udala se za ugostitelja Ivana Karačića prošlog tjedna, u petak, u jednoj od najromantičnijih crkvica u Splitu, onoj Svetog Stjepana pod borovima na splitskom Sustipanu.

Proslava vjenčanja održala se u restoranu Adriatic u splitskoj ACI-jevoj marini, kojega svi i dalje zovu "restoran kod Graše", premda već neko vrijeme nije u vlasništvu Zorana Graše, oca popularnog splitskog glazbenika. Upravo ondje svoje su vjenčanje slavili i Hana Huljić i Petar Grašo, te Iris i Marko Livaja. Među dvjestotinjak uzvanika na Anamarijinom i Ivanovom vjenčanju našli su se i Slaven Bilić s partnericom Ivanom, Igor Štimac, Milan Rapaić, Nikola Jurčević, Tonči Gabrić, kao i veliki obiteljski prijatelji, bračni par Doris Dragović i Mario Budimir.

Podsjetimo, dizajnerica odjeće Anamarija Asanović nedavno je podijelila fotografiju sa svoje djevojačke zabave na kojoj je okupila bliske prijateljice. Anamarija organizirala je svoju djevojačku zabavu samo tjedan dana nakon što se njezin brat Antonio u Zadru vjenčao s Josipom Skoblar u Zadru, što znači da je obitelj Asanović ove godine imala dva divna slavlja.

Anamarija Asanović objavila je prošle godine fotografiju koja je odmah dala naslutiti kako je opet zaljubljena kada je na Instagram storyju stavila fotografiju na kojoj je u zagrljaju s nepoznatim muškarcem čiji je identitet uskoro otkrila i potvrdila nagađanja kako joj je to novi dečko. Kasnije se doznalo kako se radi o zadarskom ugostitelju Ivanu Karačiću. - Napokon mogu reći da sam sretno zaljubljena i pojavio se onaj pravi. U vezi smo od početka proljeća i sretni smo. Mogu reći da me osvojio iskrenošću, to je ipak vrlina koja se najviše cijeni - ispričala je Anamarija prošle godine za Story.

Nedavno je u jednom intervju Anamarija ispričala čime ju je osvojio Ivan. -Osvojio me svojom iskrenošću, otvorenošću i uopće razmišljanju u istom smjeru. Ne znam, malo se sramim. Stvarno nisam navikla o tome govoriti. Sretna sam i zaljubljena. Napokon sam našla nekoga tko će rasti uz mene, nekoga tko mi baš usrećuje vrijeme - rekla je modna dizajnerica u jednom intervju za IN Magazin.

Otkako je prije šest godina prekinula vezu s jedriličarem Marinom Siriščevićem s kojim ima kćer Zorku, dizajnerica nije u javnosti pričala o svom ljubavnom životu. Marin je bio njezina srednjoškolska ljubav, a vezu su obnovili 2015. godine i u kolovozu iste godine otkrili su kako očekuju prinovu. Kada je njihova kći napunila dvije godine odlučili su krenuti svatko svojim putem.

