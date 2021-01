Bivša djevojka Pamelinog supruga bijesna: Uništili su jednu obitelj, djeca su zbunjena. Lagali su i negirali.

Nakon što se svijetom proširila vijest da se Pamela Anderson udala, o cijeloj situaciji oglasila se bivša djevojka njezinog supruga Dana Hayhursta, Carey.

Ova 42-godišnjakinja tvrdi da je posljednjih pet godina bila u vezi s Danom, te živjela s njim i odgajala njegovu djecu. Afera ju je potpuno slomila, a o braku nije ništa znala dok nije pročitala vijest na internetu.

- Morala sam nešto reći jer želim da ljudi znaju da je moja veza, u kojoj su bila uključena i djeca, završila jer su se Pamela i Dan počeli tajno viđati dok smo mi još bili zajedno - kazala je Carey i dodala da je tužno što ljudi slave njihov brak koji je započeo lažima, negiranjem i uništavanjem života.

Dodala je da to nije romansa koja je počela preko noći, te da je on s Pamelom radio više od šest mjeseci prije no što su započeli vezu.

- On nije bio tjelohranitelj, pomagao joj je s poslovima oko kuće - rekla je.

Naglasila je da nije teško samo njoj već i djeci i drugim ljudima koje su Pamela i Dan povrijedili.

- Dan je zbog ovoga uništio poslovn odnose i prijateljstva - zaključila je.

Podsjetimo, Anderson je izrekla sudbonosno 'Da' svom tjelesnom čuvaru Danu Hayhurstu, još prije mjesec dana. Vijest o njihovoj svadbi odjeknula je kao bomba, jer je Pamela samo prije nešto manje od 24 sata najavila da odlazi s društvenih mreža. Za strane medije je kazala kako je točno tamo gdje treba biti - u rukama čovjeka koji je voli.

Vjenčanje je bilo tradicionalno, a Pamela je odjenula vintage vjenčanicu s dugim velom. U rukama je nosila buket ružičastog cvijeća. Njezin dragi je za ovu prigodu odjenuo crne hlače i bijelu košulju. Par se upoznao početkom lockdowna prošle godine. Od tada ne puštaju jedno drugog iz vida i stalno su zajedno.

- Ova jedna godina bila je kao pseća, kao da smo sedam godina zajedno - kazala je presretna glumica. Glumica je otkrila kao se vjenčanje održalo na Badnjak, te da su njihove obitelji bile prisutne. Hayhurst nije imao kuma, a Pamela nije imala djeveruše.