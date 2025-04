Kate Hudson je osvježenje za mali ekran, rutinerski ali zabavno prikazuje glavni lik u dosta neobičnom sitcomu

Plejmejker, Netflix

Bez sumnje, bez obzira na Boston Celticse ili Chicago Bullse, ipak su jedini pravi globalni brend NBA lige Los Angeles Lakersi. Tako nije ništa čudno da su o njima posljednjih par godina snimljene i dokumentarna i igrana serija. I sada imamo jednu seriju koja se također tiče Lakersa ali neizravno, jer se radi o Jeannie Buss, kćeri legendarnog Jerryja Bussa koji je ustanovio ove današnje Lakerse kakve znamo. A to su oni koji su u košarku uveli pojam 'showtime', znači da je košarka prije svega show za gledanje no koji izvode ipak oni koji u tom showu i pobjeđuju. Jeannie Buss je nasljednica Jerryja Bussa u svakom smislu koja je također Lakerse prihvatila kao obiteljski posao a u kojem je moguće da za nekoliko godina bude uspješna kao i njezin otac. Plejmejker, ili Running Point kako se serija u originalu zove, temelji se labavo na njezinom životu kao šefice jedne NBA momčadi pri čemu se serija dotiče nekih stvarnih situacija iz Bussičina života. Naime, i u stvarnosti su se braća okrenula protiv nje osporavajući njezino pravo da vodi klub. I Isla Gordon, koju u seriji tumači uvijek atraktivna Kate Hudson, slično počinje, dolazi na čelo fiktivnog kluba NBA, LA Waves, te se kao žena mora snalaziti u svijetu koji bi isključivo trebao pripadati muškarcima pa je i prepun adrenalina, mirisa dvorane i znoja. To podrazumijevaodnose s (pre)skupo plaćenim igračima, zahtjevnim sponzorima, gradskim moćnicima, vlastitom braćom i suradnicima koji su Isla napokon prihvatili ali češće su problem nego rješenje raznih situacija. Za Plejmejker odabran je format sitcoma od pola sata po epizodi što podrazumijeva ritam, brze dijaloge uz zadovoljenje kriterija duhovitosti, naravno. Vidjeli smo već sitcoma na temu sporta, recimo Igrače, Ballers s Dwayneom Johnsonom, pa i Bookie, i uvijek to funkcionira dobro kroz nekoliko sezona. Izgleda da bi tako moglo biti i s Plejmejkerom jer je serija odobrena i za drugu sezonu. S takvom odlukom neće biti nezadovoljnih jer je serija zabavna s prednostima da se govori o košarci koja je ipak drugi globalno najpopularniji momčadski sport u svijetu, naslonjenosti na kultnu etiketu LA Lakersa kojoj se nedavno pridružio i Luka Dončić što je Netflixu očito odlično sjelo za ovu produkciju. Ali i svijetu bogatih kojima milijuni za ugovor nekog igrača ne predstavljaju nekakav problem. Kate Hudson doista jest osvježenje za mali ekran, rutinerski ali zaista zabavno prikazuje glavni lik u sitcomu koji je po svemu dosta neobičan, ali i izuzetno privlačan po tematici ali i po zgodnoj Kate Hudson koja lakoćom odrađuje svoj dio i pored koje se ostatak ekipe jedva vidi. Ne smeta nam.