Sanja Doležal otkrila koji je fakultet upisala prije glazbene karijere: Čovjek snuje, Bog odlučuje

U zagrebačkoj Areni održan je spektakularni koncert Sanje, Marinka i Zeca povodom impresivnih 55 godina grupe Novi fosili. Bio je to koncert koji je glazbom i emocijom spojio generacije i o kojem će se još dugo pričati. Odlično raspoloženu publiku u Areni okupljenu pred impozantnom pozornicom u koncert je uveo bend uz intro "A pjevaju šume". Uzbuđenje je raslo, a došlo je do vrhunca kada su se, uz pratnju zagrebačkih mažoretkinja, kao jednog od zagrebačkih simbola (jer priča Novih fosila oduvijek je neraskidivo i zagrebačka priča) na pozornicu popele zvijezde večeri - Sanja, Marinko i Zec. Spektakl je započeo uz "Da te ne volim", klasikom Fosila koji je cijela dvorana zapjevala s njima u glas. Slijedila je "Šuti moj dječače plavi" na koju se u plavom tonu nastavila i "Plava košulja", simbol Zagreba, simbol GNK Dinamo koji je ujedno i jedan od partnera koncerta. Uz mnoštvo košulja plavih u auditoriju, po Areni su proskakutali i brojni plavi baloni koji su razigrali publiku i dodali poseban pečat radosnoj "plavoj" atmosferi.

- Jako je puno emocija još od jučerašnje probe, jutrošnje probe, prisjećanja na sve te godine baš je uzbudljivo - uzbuđeno je prije koncerta za IN Magazin rekla pjevačica Sanja Doležal. Ona je u bendu naslijedila Đurđicu Barlović, a tada nije ni slutila kako će desetljećima kasnije i dalje pjevati u ovom bendu. Naime, tada je imala drugačiji plan za svoju budućnost. - Upisala sam sociologiju i mislila to će mi bit super sa strane da zaradim nešto, putujem ali čovjek snuje, Bog odlučuje, niti sam završila sociologiju, a s bendom sam do penzije - izjavila je Sanja za IN Magazin. Sanja, Marinko i Zec u Areni su izveli mnogima obožavane pjesme; "Tonka", "Najdraže moje", "Čuješ li me", "Nikad više", "Reci mi tiho", "Diridonda", "Kad naš brod plovi" te emocijama nabijena" Još te volim".

"Još te volim" bila je savršen uvod u najemotivniji trenutak večeri, izvedbu "Milene" koju je bend svirao uz snimku vokala neprežaljenog Rajka Dujmića. Nakon ovog vala emocija stigao je i još jedan kada su na pozornicu uz grmljavinu bubnjeva stupili Zli bubnjari, poznati bubnjarski sastav koji se priključio na pjesmi "Ispod mjeseca", a na taj unikatan način odana je počast pokojnom Nenadu Šariću, suprugu Sanje Doležal i bubnjaru Novih fosila. Koncert je nastavljen uz "Dobre djevojke" koje su cijelu dvoranu digle na noge, a uskoro je bilo i vrijeme za ples uz "Ja sam za ples" te je regularni dio koncerta završen uz "Dobra stara vremena", jedan od najvećih među brojnim hitovima Novih fosila koji je cijela dvorana otpjevala u glas.

Nakon poplave ovacija, Sanja, Marinko i Zec vratili su se na pozornicu i uz "Samo mi se javi" i dirljive kadrove na videozidu Arena se prisjetila nezaboravne Đurđice Barlović. Emotivan ton nastavljen je uz "Neveni žuti", "Bilo mi je prvi put" i "E da si barem noćas ovdje". Koncert je zaključen s "Dobra stara vremena", vrhuncem večeri kada su se Sanji, Marinku i Zecu na pozornici pridružili svi gosti večeri te su u raskošnom finalu zajedno s cijelim auditorijem otpjevali posljednju pjesmu nezaboravne večeri.