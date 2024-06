Tarik Filipović emotivnom objavom sinu čestitao 21. rođendan: 'Sada u život odraslih sa osmijehom'

Glumac i voditelj Tarik Filipović (52) na društvenim mrežama emotivnom objavom je posinku Dinu čestitao 21. rođendan.

- Momčino moja, sada si punoljetan u svakom kutku majčice nam Zemlje… Sada u život odraslih sa osmijehom… Samo mi budi zdrav i zadovoljan… Kao i voda, svatko nađe svoj put… I zato - furaj mali… Tatin veliki, napisao je Tarik.

Podsjetimo, Dino je sin Tarikove supruge Lejle Filipović (48) i njenog bivšeg supruga, Dade Majolija. Filipović ga je, od kada je stupio u brak s Lejlom, prigrlio kao da je njegov. Par ima i 17-godišnjeg sina Armana.

- Dječak koji me grli ušao je u moj život sa nepune tri godine. Danas sam ja njega zagrlio, dugo i snažno za njegov 18-i rođendan. ”Sad je dječak čovjek” kako pjevaše Kemo ali ne i “zima pokri brijeg”. Vani sunce topi asfalt a meni se topi srce od miline,duša lebdi prepuna ponosa i ljubavi. Danas dječak posta čovjek ali dječače moj, budi uvijek zaigrani dječak,lakše je i ljepše. Sretan rođendan ljubavi tatina - prije tri godine je Tarik napisao na društvenim mrežama povodom Dininog 18. rođendana.

Omiljeni voditelj kviza "Tko želi biti milijunaš?" nedavno je u emisiji "U svom filmu" kod Tončice Čeljuske kazao kako Joško Lokas i on planiraju novi kviz koji je zamišljen kao svojebrsna kvizaška Liga prvaka.

- Da, mislim da će to biti pravi izazov za kvizaše iz Hrvatske, ali ćemo pružiti šansu i ljudima iz BiH, Crne Gore, Srbije, da pokažu mišiće. Zamišljen je kao Liga prvaka, na ispadanje, a prvi put će voditi i dva voditelja – Joško Lokas i ja - najavio je Filipović. Otkrio je i da ga je voditeljska slava koštala nekih filmskih uloga.

- Doista ne bih tako dugo radio "Milijunaša" da mi to nije veliki gušt i da mogu krenuti ispočetka, opet bih sve učinio isto. Ali da, jednom me naš slavni redatelj zamislio u glavnoj ulozi u svom filmu. Već smo počeli raditi i probna snimanja kad mi se zahvalio i rekao da se boji da će ta moja voditeljska slava pojesti ulogu. Nisam to shvaćao u tom trenutku, ali sam počeo razmišljati – pa mnogo više ljudi gleda televiziju nego li što idu u kazalište. Često mi govore ljudi da sam im bolji voditelj nego li glumac, a kad ih pitam u kojoj su me ulozi gledali, kažu da nisu bili ni na jednoj mojoj predstavi - ispričao je.

