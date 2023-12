Suze u Masterchefu, kandidati u šoku jer je Gaia ispala: 'Što je ovo?!'

U posljednjem stres testu u MasterChefu dogodilo se nešto što nitko nije očekivao, a ponajmanje Gaia. Ova ambiciozna 18-godišnjakinja ipak nije uspjela u svom naumu da osvoji prestižni MasterChef pehar te je ispala kao top 7. kandidatkinja. Daljnjeg sudjelovanja u showu koštao ju je desert kojeg je donijela slastičarka Tea Mamut. Slijedeći Teine korake u izradi deserta, osim Gaije u stres testu sudjelovali su još Ivana i Petar.

Nakon što je Tea završila izradu svog autorskog deserta, Gaia, Ivana i Petar imali su na raspolaganju još neko vrijeme da dovrše svoju repliku. Za to vrijeme, Tea ih je obilazila i kad je došla do Petra vidjela je da mu najbolje ide nanošenje kreme na biskvit jednom neobičnom metodom koju im je Tea pokazala – pomoću gramofona. Svoju opservaciju odmah je podijelila sa žirijem.

„Bilo je predivno kuhanje, u završnici naravno malo napeto. Sva tri tanjura su stvarno jako lijepa“, rekla je Ivana te dodala da ne bi žalila da svoje MasterChef putovanje završi sa slasticom. Sarah koja je bila na galeriji zaključila je da svi kolači izgledaju identično, pa će sada presuđivati okusi. I gošća Tea bila je oduševljena kandidatima, pa je poručila: „Kandidati su iznad mojih očekivanja. Jako sam iznenađena“.

„Užasavao sam se izazova od samog početka. I zbog Ivane i zbog Gaije i onda si mislim: Što točno imam za izgubiti? Ništa. E pa onda, tako i kuhaj, opušteno“, komentirao je Petar koji je osigurao mjesto u top šest natjecatelja. Gošći je kazao kako je bilo jako lijepo kuhati s njom, jer je bila brižna.

VEZANI ČLANCI:

Prva je repliku pred žiri i gošću na kušanje donijela Gaia te prokomentirala kako misli da nije dovoljno dugo pekla desert. „On nije sirov, ali nije ni dovoljno pečen. Čim se on meni po ustima lijepi, osjetim da mu je nedostajalo još dvije minute da se još malo doradi u pećnici“, komentirala je Tea kada je kušala kolač. Gain biskvit nije „uhvatio“ boju, odnosno nije bio dovoljno pečen. „Falilo mu je vremena u pećnici, i nažalost to te koštalo. Gaia, ti nas napuštaš“, rekao joj je Stjepan. Kad su to čuli i Petar i Ivana su zaplakali. „Nedostajat će mi Gaia, ali tješi me što je uskoro kraj i vidjet ćemo se brzo“, rekla je Ivana.

„MasterChef je iskustvo koje ću pamtiti zauvijek. Zahvalna sam što sam došla ovdje. Puno sam toga naučila o sebi, o drugima, o toleranciji, o kuhanju, o životu, o svemu i falit će mi sve ovo“, zaključila je Gaia za koju završava MasterChef avantura.

Kad se Gaia nije vratila u kuću, najviše je razočarana bila Sarah koja se nostalgično upitala: „Što je ovo?!“. Kako će se Sarah, koja se jako zbližila s Gaijom u showu, dalje snaći, doznat ćemo u novim epizodama.

VIDEO Tia i Mario Mamić razvode se nakon šest godina braka: Ostajemo prijatelji