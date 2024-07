Supruga nogometnog menadžera Lana Banely u ljetnim čizmama od 1300 eura. Pohvalila se priznanjem

Nekadašnja televizijska voditeljica Lana Banely rijetko se pojavljuje u javnosti, a i ne koristi tako često društvene mreže. Nakon gotovo deset godina karijere u medijima bivša novinarka i sportska voditeljica posvetila se dizajnu interijera. One fotografije koje objavljuje na društvenoj mreži Instagram najviše i najčešće se tiču njezina poslovnog života.

Tako se Lana pohvalila osvojenom nagradom u području dizajna, a za oko je svima zapela njezina obuća, s obzirom na to da i nije baš uobičajen izbor za ljetne mjesece. Naime, Lana je odjenula crnu crop top majicu kratkih rukava i jeans hlače, a cijelu kombinaciju podignula je s neobičnim i skupocjenim čizmama modnog brenda Givenchy, ali u ljetnoj verziji. Ime čizama je "Shark Lock leather sandals", a cijena im iznosi 1295 eura. Ovaj model prodaje se na stranici My Theresa po spomenutoj cijeni. Ove čizme su doista neobičan izbor za ljetnu obuću, no u posljednje vrijeme su općenito čizme pravi ljetni hit trendseterica i influencerica.

Podsjetimo, novinarka i urednica u sportskoj redakciji HTV-a Lana Banely od Prisavlja se oprostila 1. listopada 2018. godine. Kada je napustila televizijsku karijeru, odlučila se za sasvim novo zanimanje - dizajniranje interijera te je otvorila svoj studio za dizajn LB Interior Design Studio u kojem sa svojim timom klijentima pomaže da ostvare svoju viziju doma. Inspiraciju za uređenje interijera Lana pronalazi u svojim klijentima, tako je naglasila kada je gostovala u emisiji "Dom na kvadrat", dodavši kako s klijentima uvijek detaljno razgovara o njihovim željama i potrebama.

- Istina je da s 1. listopadom odlazim s HRT-a. Nakon deset godina provedenih na Hrvatskoj radioteleviziji osjetila sam da je vrijeme za neke nove izazove u mom životu. Ovo je prekid radnoga odnosa, ali ne i prijateljstava stečenih svih ovih godina radeći u divnom sportskom kolektivu koji ću pamtiti samo po najboljem – izjavila je Lana kada je otišla s HRT-a. Ako se prisjetimo, Lana je inače u sretnom braku s nogometnim menadžerom Andyjem Barom, a s kojim ima kćer Naomi i sina Adriana.

