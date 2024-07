Naš proslavljeni skijaš postao otac, sve je otkrila njegova sestra

Umirovljeni hrvatski skijaš Natko Zrnčić-Dim (38) i njegova tajnovita supruga Ena Zdunić postali su roditelji. Ovu lijepu vijest na društvenim je mrežama podijelila Natkova sestra Hana. Supružnicima je ovo prvo dijete, a spol djeteta vesela obitelj još uvijek ne otkriva.

- POV: burki je TATICA - napisala je Hana i priložila srce uz fotografiju nasmiješenog Natka u crvenoj majici. Ovaj prizor objavila je putem svojih priča na Instagramu, nakon čega je naš proslavljeni skijaš podijelio objavu na svom profilu. Inače, Zrnčić-Dim se za samozatajnu stomatologinju oženio u kolovozu 2020. godine, a svečanost je održana u u crkvi sv. Nikole u Komiži na otoku Visu. Ena je Natkova dugogodišnja ljubav i najveća podrška u skijaškoj karijeri. Iako o svom odnosu ne izlaze često u javnost, bivši skijaš za medije je otkrio čime ga je današnja supruga osvojila.

- Ena me osvojila otvorenošću i jednostavnošću, jako je draga. Bila je to ljubav na prvi pogled. Sviđa mi se njezina otvorenost i veseli karakter. Ona je ljubav mog života. Ne preferiram romantiku u smislu cvijeća i svijeća, više volim spontana druženja s voljenom osobom - progovorio je u jednom intervjuu za Story iz 2009. godine pa priznao da je Ena bila inicijator njihovog odnosa:

VEZANI ČLANCI:

- Ali i ja sam bio uporan. Ma, zapravo oboje, to je bila ljubav na prvi pogled. Ona je ljubav mog života. Iako bi to željela, Ena me ne može pratiti na svima natjecanjima jer je studentica pa ne stigne. Bila je na nekim utrkama, ali čujemo se nekoliko puta na dan - rekao je davno Zrnčić-Dim, koji tvrdi kako u njihovom odnosu, kao i kod svih bračnih parova, ponekad dolazi do trzavica, ali one su rijetke.

Nakon odlaska u sportsku mirovinu otkrio je i buduće želje na privatnom planu: - Volio bih imati djecu. Vidjet ćemo što će nam budućnost donijeti. Natkova želja sada se ostvarila, te se nakon uspješne skijaške karijere može posvetiti očinstvu. Naime, Zrnčić-Dim može se pohvaliti kako je jedan od tek četvero hrvatskih skijaša s top 3 plasmanom u Svjetskom skijaškom kupu, a među njima je i legendarni Ivica Kostelić, kojem je Natko vjenčani kum.

GALERIJA: Naš proslavljeni skijaš postao otac, sve je otkrila njegova sestra

Podsjetimo, Zrnčić-Dim svoju je profesionalnu karijeru završio 2019. godine. Samo nekoliko mjeseci kasnije, u ožujku 2020. dogodila mu se nesreća. Naime, Natko je morao hitno na operaciju. U bolnici Rebro operirano mu je slijepo crijevo.

Ovu vijest podijelio je sa svojim fanovima na Facebooku, a uz fotografiju iz bolničkog kreveta je napisao: - Danas jesi, sutra nisi. Zbrinuli me i operirali slijepo crijevo na KBC Rebro. Dobro se oporavljam - umirio je svoje obožavatelje 38-godišnji Zagrepčanin.

VIDEO: Oženio se Matija Cvek: Zasjao u ružičastom odijelu