Mirjana Mikulec podijelila je s nama recept za palačinke koje možete jesti bez imalo grižnje savjesti

Ovaj smo put na razgovor o gastronomskim temama priveli Mirjanu Mikulec, stručnjakinju za sve što je lijepo i dobro u našim domovima. Kuhinja je jedno od mjesta u kojem Mirjana voli provoditi vrijeme, a nismo odoljeli da je zatražimo i par savjeta kako od nje napraviti pravu oazu u kojoj će priprema hrane biti još veći gušt. Kad su gušti u pitanju, ova dama uživa u japanskim i francuskim delicijama te u slow foodu, a grijeh kojeg se ne može odreći je - pogodit ćete - slatko! Otkrila nam je i malu ekskluzivu koja će oduševiti sve koji se upravo spremaju na veliko proljetno uređenje kuhinje.

Na spomen vašeg imena prvo na što pomislimo je organizacija i uređenje doma. Je li kuhinja u domu Mirjane Mikulec samo krasna prostorija ili se redovito koristi?

- Izgled kuhinje nama ženama je iznimno važan i volimo u njoj sve osmisliti do posljednjeg detalja, pa vjerujem i da nisam dizajnerica kako bih njezinu uređenju posvetila više pažnje nego drugim prostorijama. Koliko volim da je kuhinja lijepa i uredna, toliko je volim i koristiti. Sviđa mi se ta životnost i topla atmosfera doma koja je posebno prisutna u kuhinji, u kojoj se stalno nešto događa i oko koje se često vrti obiteljski život. Prostor kuhinje je u svakom slučaju puno više od mjesta za kuhanje i pohranjivanje namirnica. Ima tu jednu emotivnu notu kao nijedna druga u domu.

Pretpostavljamo da vam je sve u njoj organizirano? Kako posložiti kuhinju da ono što nam treba bude uvijek nadohvat ruke?

O da, volim da je sve organizirano i da sve stvari imaju svoje stalno mjesto jer ju je lakše održavati. Novi sustavi okova za kuhinje poput metalnih košara i izvlačnih elemenata pomažu da unutrašnjost ormarića i ladica bude maksimalno funkcionalna. Prostor ormarića se bolje iskoristi, manji je nered u njima i lakše su dostupni lonci, namirnice i ostale stvari. Bitno je kod osmišljavanja kuhinje voditi računa o optimalnom rasporedu svih elemenata. Osim kada je linijska kuhinja u pitanju i svi elementi u jednom nizu, bilo bi dobro stvoriti tzv. radni trokut koji čine štednjak, sudoper i hladnjak, kako bi sve bilo nadohvat ruke. U novoj sezoni InDizajna, koja kreće 19. ožujka, imat ćemo nekoliko priloga o uređenju kuhinja i niz izvrsnih ideja kako urediti i organizirati kuhinju.

U koji je uređaj, prema vašem iskustvu, najisplativije uložiti novac, a što je samo običan trend koji zapravo smeta u kuhinji?

- Svi su osnovni uređaji jednako bitni - od kuhala, preko pećnice, hladnjaka pa do perilice. I teško bismo bez ijednog od njih mogli zamisliti svakodnevno funkcioniranje. Ali ovi pomoćni poput mikrovalne pećnice ili aparata za kavu su ono bez čega se može i uvelike ovise o našim životnim navikama. No, iz dosadašnjeg iskustva, u sve se njih isplati uložiti novac, naročito u ove osnovne - na njima ne treba štedjeti. No, isto tako, ne treba se povoditi na najnovijim modelima koji imaju niz atraktivnih i inovativnih funkcija koje nas na prvu osvoje pa ih odmah kupimo, a da se pritom ne pitamo trebaju li nam doista sve te funkcije i hoćemo li ih ikada koristiti. Uređaji trebaju biti prilagođeni našim potrebama i stilu života.

Prijeđimo s riječi na djela. Na kojoj ste kuhinji odrasli i jesu li vam ta jela ostala najdraža u i odrasloj dobi ili se ukus promijenio?

- Na tradicionalnoj. Prve asocijacije na maminu kuhinju su variva, juhe, gulaši i pečeno meso. I sada ih rado imam na tanjuru, ali u nešto laganijoj varijanti. S vremenom sam počela paziti što jedem i bitno je da to ipak budu zdrave namirnice čije podrijetlo mi je poznato. Odvikla sam se od fast fooda, masnije i teže hrane tako da nemam potrebu s varivom jesti meso ili pak kruh, a sasvim dobar ručak su mi juha i neka bogata salata ili riba na lešo s povrćem. Takva hrana mi više odgovara jer se dobro osjećam nakon nje - laganije i poletnije, a istovremeno sam zadovoljna jer sam pojela nešto u čijem okusu sam uživala.

U modi je azijska kuhinja, hoćete li joj dati prednost ispred nekih naših tradicionalnih jela koja su teža i kaloričnija?

- Kako me uvijek zanimalo isprobavati nešto novo, jer uživam kušati različite namirnice, začine, okuse i kombinacije, tako se i moj popis omiljenih jela proširio i ima ih doista sa svih strana. Oduševljena sam istočnjačkim kuhinjama poput kineske i japanske. U njima baš uživam, kao i francuskoj kuhinji koju sada otkrivam. I iskreno, svima bih im dala prednost pred tradicionalnim jelima.

I gastronomija ima svoje trendove. Koje ste rado prigrlili?

- Volim isprobavati slow food jer tu dolazi do izražaja kvaliteta namirnica, kao i fusion kuhinju jer me fascinira ta kreativnost i sljubljivanje različitih kuhinja, namirnica i okusa koje je dovedeno do umjetnosti. Ono u čemu trenutno najviše uživam su francuska i japanska kuhinja. A ono što bih mogla jesti gotovo svaki dan su sushi i tapasi te variva od zdravijih žitarica poput kvinoje.

Odlazite li subotom u nabavku za cijeli tjedan pa tako i vikendom kuhate za ostatak tjedna ili radije svaki dan provedete neko vrijeme u kuhinji?

- Trudim se i preko tjedna nabaviti dio namirnica, jer volim kada su one svježe. Vikendom obično kupujem one namirnice koje mogu stajati malo duže. Nisam pobornik kuhanja unaprijed, iako je to vrlo praktično zbog puno obaveza koje svi danas imamo. Kuhanje i okupljanje oko stola prilika je da moja obitelj provede vrijeme zajedno, što mi je dragocjeno.

Vaš je životni i radni tempo dinamičan, opušta li vas kuhanje i uživanje u hrani? Što u vašem domu nije dopušteno za stolom, možda neke teme ili...?

- Više svakako uživam u kušanju hrane i to one koju je netko drugi skuhao za mene nego u njezinu spremanju tako da nisam od onih koje kuhanje opušta. Volim kada se okupimo za stolom i provedemo za njim znatno duže od onoga koliko traje ručak ili večera jer se prepustimo razgovoru o svemu i svačemu - od toga što se kome dogodilo taj dan ili tjedan, planovima o zajedničkim putovanjima… Najmanje su tu zastupljene teme o našim poslovima, politici i nekim aktualnim društvenim događajima.

Što je vaš sitni grijeh, a bez čega biste odmah mogli?

- Slatko je moj grijeh. I slane pite poput one sa sirom ili od krumpira. To su jela kojima teško mogu odoljeti, zato sam se danas i odlučila za prezentiranje omiljenog deserta. To su proteinske palačinke koje su uistinu ukusne, a opet nisu toliko kalorične i pune šećera što vam daje mogućnost da bez grižnje savjesti uživate u slatkom.

Uskoro kreće sezona roštilja. Koji komad mesa ćete najradije pojesti i imate li neku svoju tajnu marinadu koja goste obara s nogu?

- Jedem sve s roštilja, ali ipak najviše piletinu i ribu te povrće. Ostale vrste mesa su mi postale teške. Za roštilj je obično zadužen moj suprug Krešo, a njegove recepture su sasvim naslonjene na tradiciju - papar, sol, ulje i sjeckani peršin. I češnjak, ako je u pitanju riba.

Mirjana je podijelila s nama i recept za proteinske palačinke. U blender ubacite 60 g zobenih pahuljica i sameljite ih u brašno. Dodajte u blender jednu bananu, jedno jaje, prašak za pecivo i mjericu whey proteina. Dodajte 120 ml vode i sve izblendajte u smjesu za palačinke. Pecite na srednjoj vatri male palačinke. Preljev odaberite po želji.

