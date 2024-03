Suprug reality zvijezde na njihovog sina je bacio staklenu bocu, policija ga privela u kućnom ogrtaču

Christine Quinn (35) gledatelji su upoznali u Netflixovom reality showu "Selling Sunset" gdje su je zapamtili po tome kako je bila svadljive prirode i sklona tračanju. Bila je jedna od glavnih zvijezda ovog showa u kojem kamere prate život i rad djelatnika poznate agencije za nekretnine Oppenheim Group čiji su vlasnici blizanci Jason i Brett Oppenheim i njezino ime često se nalazilo u trač rubrikama, a sada je ime Christine Quinn i njezinog supruga Christiana Richarda završilo u rubrici crne kronike zbog prijave za obiteljsko nasilje.

Christian Richard, navodno je udario njihovog dvogodišnjeg sina staklenom bocom prije nego što je uhićen zbog obiteljskog nasilja.

- Osumnjičenik je bacio torbu sa staklenom bocom na žrtvu, promašio je žrtvu, ali je udario žrtvino dijete koje je zadobilo ozljede - rekao su iz policije Los Angelesa za Page Six u srijedu. Dodali su kako su bolničari pregledali dvogodišnjaka, ali nisu ga prevezli u bolnicu.

VEZANI ČLANCI

Drugi je izvor rekao za Page Six da je dječak, koji je dobio ime po svom tati, kasnije prevezen u hitnu pomoć. - Christine je napustila kuću i vozila se u kolima hitne pomoći sa svojim sinom - izjavio je ovaj izvor za Page Six. Ovaj je medij prvi izvijestio da je Richard (45) uhićen zbog obiteljskog nasilja, a Richard je i snimljen ispred njihove obiteljske kuće dok ga policija privodi, a on je bos i na sebi ima samo kući ogrtač. Richard je bio zadržan u pritvoru, a kasnije je objasnio kako je izgubio živce jer su psi, čija je vlasnica njegova supruga, stalno radili nered u kući te je njihovog izmeta i urina bilo po kući. Richard kaže kako je poludio kada je shvatio da su ljubimci njegove supruge uništili stvari za koje je sentimentalno vezan i tada je poludio.

Richard i Quinn vjenčali su se 2019., a sina Christiana dobili su u svibnju 2021. godine te je Christina dječaka rodila carskim rezom.

- Nevjerojatan je osjećaj znati da si stvorio život. Moj zaštitnički mentalitet mame medvjedice jači je nego ikada. Moj jedini posao je da ga zaštitim, da ga volim i da ga odgajam - rekla je Christine za People nedugo nakon što je postala mama. Quinn se proslavila kao agentica za nekretnine u hit Netflixovoj seriji i nakon što je rodila sina, uoči snimanja šeste sezone je najavila ekipi kako odlazi. Nakon što je napustila "Selling Sunset", Quinn i njezin suprug pokrenuli su vlastitu tvrtku za nekretnine - RealOpen.

VIDEO Što se događa s Kate Middleton? O aferi govori najveća poznavateljica britanske kraljevske obitelji