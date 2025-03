Suprug Blanke Vlašić šokirao javnost, s prstenom u ruci kleknuo je pred miss Belgije

OSVOJIO TREĆE MJESTO

Tonči Huljić iskreno o Dori i obitelji: 'Jednom kad uđeš u vjeru, spoznaš da je osnovno pobijediti ego'

Nismo ni došli pobijediti, meni je to potpuno cool. Pjesma me zanima samo dok traje kreativni rad, to me zabavlja i razlog je zašto sam je napravio. Sada sam dobio dva mjeseca više za pripremu stvari koje čekaju da dođu na red i već sam ih trebao napraviti, kazao je Huljić