Slavni glumac nakon prekida zaruka s kolegicom sada ljubi 19 godina mlađu manekenku

Nakon iznenadnog prekida zaruka s glumicom Zoë Kravitz, zvijezda filma "Magic Mike", Channing Tatum, ponovno je pronašao ljubav. Njegova nova odabranica je 25-godišnja australska manekenka Inka Williams, s kojom je nedavno i službeno potvrdio vezu.

Channing Tatum (44) i Inka Williams (25) prvi su put viđeni zajedno u siječnju 2025., kada su, prema glasinama, boravili u hotelu Santa Monica Proper. No, njihovo prvo službeno pojavljivanje u javnosti, koje je potvrdilo šuškanja o romansi, dogodilo se na pre-Oscar partyju agencije CAA u Los Angelesu. Par je napustio zabavu držeći se za ruke, ne skrivajući svoju bliskost pred brojnim paparazzima.

Ova vijest dolazi samo nekoliko mjeseci nakon što je Tatum prekinuo zaruke s Kravitz, s kojom je bio u vezi tri godine. Iako je prekid bio iznenađenje za mnoge, izvori bliski paru tvrde da su ostali u dobrim odnosima. Zoë Kravitz je čak u nedavnom intervjuu za Elle pohvalila bivšeg zaručnika, ističući njegov glumački talent i napredak.

Inka Williams nije samo još jedno lijepo lice u svijetu modelinga. Rođena u Melbourneu 1999. godine, a odrasla na Baliju, Inka je mlada žena s multikulturalnim nasljeđem (francuska majka i australski otac). Svoju manekensku karijeru započela je vrlo rano, a danas surađuje s poznatim modnim brendovima. Osim modelinga, Inka je i poduzetnica. Pokrenula je vlastiti modni brend, "She Is I", inspiriran dizajnom svoje majke iz 90-ih. U intervjuu za by charlotte, Inka je istaknula kako ju je odrastanje na Baliju učinilo suosjećajnom osobom te kako je duboko povezana s kulturom i energijom otoka. "Osjećam se tako povezano s kulturom i energijom ovog otoka. Toliko je sveto i duboko. Mislim da se to odražava u mom svakodnevnom životu i načinu života", rekla je.

Iako razlika od 19 godina između Channinga i Inke privlači pažnju, izvori bliski paru navode da je Inka, unatoč svojoj mladosti, vrlo zrela i samostalna. "Ona ima svoj život", izjavio je izvor za People.

Channing Tatum se, prema izvješćima, vratio u Los Angeles nakon snimanja svog posljednjeg projekta u Sjevernoj Karolini. Također, provodi puno vremena sa svojom kćeri Everly, koju ima iz braka s bivšom suprugom Jennom Dewan.

Unatoč prekidu sa Zoë Kravitz, čini se da Channing Tatum s optimizmom gleda u budućnost, kako na privatnom, tako i na profesionalnom planu. Izvori navode da će se Tatum i Kravitz ponovno surađivati na filmskom projektu, što sugerira da su bivši zaručnici uspjeli održati profesionalan i prijateljski odnos.

Za sada, Channing i Inka uživaju u svojoj novoj vezi, a vrijeme će pokazati hoće li ova romansa prerasti u nešto više.