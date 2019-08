Sudjelovao u uličnoj tučnjavi: Poznati reper ipak pušten na slobodu

Američki reper A$AP Rocky je na putu prema SAD-u nakon što je pušten iz švedskog zatvora, objavio je u petak američki predsjednik Donald Trump.

"A$AP Rocky je pušten iz zatvora i na putu je prema SAD-u iz Švedske", napisao je američki predsjednik na svom Twitter profilu i, poigravši se riječima iza te rečenice, dodao je kako je iza repera bio buran tjedan (Rocky Week), te da ga se treba vratiti što je prije moguće (ASAP - as soon as possible).

Švedski sudac je odlučio da se taj glazbenik, producent i model, pravog imena Rakim Mayers, oslobodi iz pritvora dok se ne objavi presuda, što će biti 14. kolovoza.

A$AP Rocky, tridesetogodišnji reper, producent i model, pravim imenom Rakim Mayers, uhićen je 3. srpnja u Švedskoj zajedno sa svojim tjelohraniteljem i dvojicom članova pratnje zbog ulične tučnjave te je optužen za za nanošenje tjelesnih ozljeda.

Internetom se proširila snimka tučnjave na kojoj se vidi kako Rocky udara drugog muškarca. Rocky je bio u švedskoj prijestolnici Stockholmu zbog nastupa na Smash festivalu a zbog incidenta je bio prisiljen otkazati nekoliko koncerata u sklopu svoje europske turneje.

Rockyjevo uhićenje privuklo je veliku pozornost svjetske javnosti, uključujući i predsjednika Trumpa, koji je u petak kazao da su "brojni članovi afroameričke zajednice" od njega zatražili da pomogne reperu, koji je crnac.

Trump je u srpnju napisao na Twitteru da je švedskog premijera Stefana Lofvena uvjerio kako Rocky nije osoba sklona bijegu te da osobno jamči za njega.

Daniel Suneson, švedski tužitelj nadležan za slučaj, kazao je prošlog tjedna da nije razgovarao s predstavnicima Bijele kuće ili predstavnicima švedske vlade tijekom istrage o slučaju.

