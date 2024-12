Sudjelovala je u showu 'The Voice', a nedavno je izdala i prvi singl

Natalli Radovčić, mladu djevojku iz Žbandaja blizu Poreča, publika je upoznala tijekom sudjelovanja u showu "The Voice", gdje je briljirala izvedbama poput "Shallow" Lady Gage, "She used to be mine" Sare Bareilles te svojom interpretacijom "Carusa" Lare Fabian. Nedavno je za Aquarius Records izdala i prvi singl "Laku noć", koji već na prvo slušanje odaje velik potencijal. Pjesmu joj je napisala Marija Mirković, bivša članica Frajli.

- Prezadovoljna sam svojim prvim singlom. Na prvu sam se povezala s pjesmom i znala sam da mogu prenijeti emociju koju pjesma traži. S Marijom Mirković me upoznao Damir Urban, rekao mi je kako misli da bi ona mogla napisati pravu stvar za mene i bio je u pravu. Prezahvalna sam, a Marija je izvanredna kantautorica i divna osoba - kaže Natalli koja pjeva od malih nogu.

- Uvijek sam pjevala po kući, pa u crkvenom zboru, u osnovnoj školi na priredbama i tako je došlo do mog prvog natjecanja u 4. razredu osnovne. "Mali Veliki Mikrofon" u Buzetu, tamo je sve "ozbiljnije" krenulo. Na prvoj generalnoj probi, bilo me strah stati na pozornicu, ali uz pomoć moje majke i mentorice, koje su me ohrabrile da probijem led, otpjevala sam i na nastupu osvojila svoju prvu nagradu. Od tad znam da je glazba moj put - priča pjevačica koju smo prvi put upoznali na RTL-ovim "Zvjezdicama".

- Iako sam tada imala samo 13 godina, puno sam naučila i upoznala taj svijet. Mogu reći da mi je u oba showa najdraže bilo upoznati nove ljude i steći nova prijateljstva, pjevati s ostalim kandidatima iza kamere i družiti se. "The Voice" je ipak za mene bilo nešto ozbiljnije, puno sam napredovala od "Zvjezdica" i bila sam sigurnija u sebe. Oduvijek sam znala da se želim prijaviti na "The Voice", bez ikakvih očekivanja, samo sam htjela biti dio te predivne priče i imati uspomene za cijeli život - kaže Natalli.

Na "Voiceu" joj je mentor bio Damir Urban, za kojeg ima samo riječi hvale.

- Od mentora Urbana sam puno naučila. Svaki put kad bi on objašnjavao i meni i drugim kandidatima te davao neke prijedloge, sve sam to slušala i upijala i jako je pozitivno utjecalo na mene i moju izvedbu. U timu je uvijek vladala ugodna i zdrava energija, svi smo se povezali i bilo mi je predivno. Mogu reći da iako je Damir Urban bio naš mentor, prihvatio nas je kao da smo obitelj, pružao nam je sigurnost i postao prijatelj.

- Plan nakon prvog singla je drugi singl na kojem već radimo i mogu vam otkriti da se radi o veseloj božićnoj pjesmi. Iako su balade "ono moje", ovom božićnom veselom pjesmom želim pokazati da volim i pjesme bržeg ritma i da uz to, božićno mi je vrijeme najdraže vrijeme u godini tako da sam dodatno uzbuđena i sretna. I tako singl po singl nadam se da ću doći i do svog prvog albuma, ali korak po korak, jako sam zahvalna, imam divne ljude oko sebe uz koje mogu biti svoja i uživati u svakom trenutku stvaranja moje karijere - zaključila je Natalli.

GALERIJA: Pogledajte dosad neviđene fotografije s vjenčanja naše glumice i 26 godina mlađeg nogometaša iz Nigerije