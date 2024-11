VIDEO Zavirite u luksuzni kompleks u Puli gdje Zdravko Čolić ima stan: Kvadrat 'sitnica', 5500 eura

Jedan od najvećih glazbenika regije, Zdravko Čolić jučer je održao koncert u Rijeci, a publiku definitivno oduševio svojim evergreen hitovima. Večeras riječku publiku očekuje još jedan, a mi smo se tim povodom odlučili prisjetiti vijesti da je Čola, kako ga od milja zovu, kupio stan u Puli. Ovaj rođeni Sarajlija posjeduje nekoliko nekretnina, a u Lijepoj Našoj kupio je stan u Marini Veruda, u jednoj od zgrada koje se grade u sklopu atraktivnog i skupocjenog projekta smještenog na granici između marine i Pješčane Uvale, objavio je prošle godine Istarski.hr.

Riječ je o pet zgrada smještenih na brdu iznad marine koje se nadvijaju nad zaljevom i iz kojih, čak i s nižih katova, puca pogled na brodice, hotel Histria, Verudu Porat, Verudelu, Pješčanu Uvalu, Fratarski otok... To je jedan od najvećih i najskupljih stambenih projekata u Puli u posljednje vrijeme, a cijena stanova se kreće oko 5500 eura po kvadratu. Kako u ponudi ima i velikih stanova, krajnji iznosi u pojedinim slučajevima iznosit će debelo preko pola milijuna eura.

Predviđeno je da se izgradi oko 150 stanova raspoređenih u pet zgrada. Čolić je prošle godine imao koncert u pulskoj Areni, što su mnogi povezali s činjenicom da je u tom gradu poželio imati stan. Podsjetimo, nedavno je Čola proslavio svoj 73. rođendan, a njegova kći Una Čolić sve je dokumentirala na društvenoj mreži Instagram. - Tatin rođendan - kratko je napisala lijepa 22-godišnja brineta. Pjevač je za svoj rođendan imao rođendansku tortu, a pokraj nje Una je fotografirala i čaše te ostatak stola koji je bio dekoriran čašama te šumskim voćem. Zdravko Čolić u braku je sa suprugom Aleksandrom od 2001. godine, a par se upoznao u Makarskoj. Osim kćeri Une imaju i kći Laru. Pjevač je znao često isticati kako je povezan s obitelji, a svojevremeno je prokomentirao i Uninu aktivnost na društvenim mrežama.

- Ona samo nešto slika. Ja je ukorim, ne volim to, ali ne mogu joj zabraniti. Ona je takva. Jednostavno, komunicira s ljudima, voli da se slika. Sa mnom se slikaju. Ja nisam nikad takav bio, što manje, to bolje. Samo kad moram, zbog posla. A ona samo telefon. Ja ne mogu da joj zabranim, što da joj radim. To je drugačije potpuno nego što je nekad bilo. Prije si morao fotografa unajmiti da te slika ili si morao imati dobar fotoaparat kući, pa onda čekaš da izradiš slike - objasnio je jedan od omiljenih pjevača na ovim prostorima. Inače, Una Čolić vrlo je popularna na društvenim mrežama. Često s pratiteljima dijeli trenutke iz svakodnevnog života, a njen profil obiluje fotografijama iz izlazaka, luksuznih restorana i putovanja na koja često ide.

