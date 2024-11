HRT-ov voditelj ima partnericu 25 godina koju nije odveo pred oltar zbog ovog. Zajedno imaju kći nesvakidašnjeg imena

Ognjen Golubić godinama je već zaštitno lice HRT-ove emisije "Dobro jutro, Hrvatska", ali i mnogih drugih projekata. Iako je aktivan na društvenim mrežama, svoju privatnost nastoji sačuvati samo za sebe. Ipak, poznato je da je skoro tri desetljeća u sretnoj vezi s nevjenčanom suprugom Bojanom Štetić, a s kojom ima i 17-godišnju kćer Dugu. Na društvenoj mreži Instagram tek povremeno dijeli fotografije sa svojom obitelji, a u siječnju prošle godine je partnerici posvetio i emotivnu objavu povodom njihove 25. godišnjice veze.

- Dugačko zajedničko putovanje započelo je na današnji dan 1998. godine. U četvrt stoljeća prešli smo stotine tisuće kilometara, realizirali lijepe poslovne karijere, odgajamo pametnog malog čovjeka, sazreli kao ljudi. Putovanje koje traje uz još bezbroj neispričanih priča i izazova - napisao je tada uz njihovu fotografiju iz mlađih dana. Jednom prilikom za medije je otkrio i kako se nikada nisu vjenčali jer oboje "preziru društvene norme". Za Gloriju je 2022. godine otkrio i zašto se nisu odvažili na taj sudbonosni korak. - Vrlo brzo sam shvatio da je drugačija, žena s inicijativom, a dva tjedna poslije već smo bili za­­­jedno. Zbog društvenih normi koje preziremo nikada se nismo vjenčali. Tko zna, možda još čeka da je zaprosim, no s obzirom na to da je ona "alfa" u našoj vezi, možda zapravo ja čekam njenu prosidbu - objasnio je Ognjen.

Podsjetimo, Ognjen se ponekad na društvenim mrežama voli pohvaliti i sportskim uspjesima. U slobodno vrijeme bavi se triatlonom, a u listopadu ove godine je završio Ironman utrku u Barceloni, jednu od najtežih utrka na svijetu. Ognjen je utrku posvetio prerano preminulom prijatelju i pokojnom ocu Mili, koji je umro 2022. godine. - Ironman utrka u Španjolskoj. Calella, Barcelona. Prije više od godinu dana bila je ideja da to bude njegov prvi full. No za Vladu su neke više sile imale druge planove. I baš zato, za našeg predobrog i uvijek nasmijanog – ovaj je bio za njega. I pratio me po putu, osjetio sam da dobacuje i da se smije na svakom kilometru. I baš zato bio je ovo jedan veliki gušt. Još sve to poklopilo se da je utrka na rođendan mog tate, tajming nije mogao biti bolji. Pa dečki – ovaj je bio za vas. Hvala vam što ste me cijelim putem pratili - napisao je na Instagramu.

Inače, novinarstvom se počeo baviti još u mladim danima kada je imao angažman na Radio Brodu i Brodskom listu, a na HRT-u se od 1998. godine. Osim što već 12 godina u "Dobro jutro, Hrvatske" vodi i dokumentarno-znanstveni program u emisiji o prometu "Istrage prometnih nesreća".

