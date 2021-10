Sud odredio da bivša djevojka smije tužiti bolesnog Phila Collinsa: Vrijeđala ga je, a sada traži 20 milijuna dolara

Legendarni glazbenik Phil Collins (70) i njegova bivša djevojka, koja mu je ujedno i bivša supruga, Orianne Cevey (47) još uvijek nisu riješili situaciju oko doma kojeg su dijelili godinama. U javnost je sada izašla informacija sa suda, te je otkriveno da je sudac odlučio omogućiti Cevey da tuži Collinsa za 20 milijuna dolara, ili polovicu vrijednosti imanja u Miamiju gdje su jednom zajedno živjeli.

Phil ju je iz kuće pokušao izbaciti sudskim putem još prošle godine, kada je saznao da se u tajnosti udala za Thomasa Batesa. Tada se Orianne zabarikadirala u kuću i zabranila Philu pristup, te je iznajmila i oružanu stražu.

Ovo nije prvi put da Collins ide na sud s Cevey, a ni prvi put da ona traži novac od njega, jer je 50 milijuna dolara dobila od njega nakon razvoda.

Orianne, koja je sad u braku s 31-godišnjim poduzetnikom Thomasom Batesom, odlučila je progovoriti o svemu u nedavno. Kazala je kako se osjećala zatočeno te da je za nju njihov 40 milijuna vrijedan dom bio kao luksuzni zlatni kavez. Otkrila je kako se osjećala usamljeno i da je bila užasno nesretna.

– Bila sam zatočena. Kada je netko depresivan, teško je takvoj osobi pomoći. Bez obzira na to koliko je volite, zašto biste to trpjeli? Nakon toliko godina bilo mi je dosta. Phil se nije brinuo o sebi – rekla je. – Osjećaš se usamljeno i nemaš s kime razgovarati. Bila sam užasno tužna i nesretna. Dodala je da je živjela okružena luksuzom, ali da se nije osjećala voljeno. – Imaš prekrasan pogled iz te kuće, ali to je sve što imaš – nastavila je Orianne.

U sudskim dokumentima stoji i da nije mogla izdržati u vezi s čovjekom koji se ne pere i smrdi te da zbog toga nisu mogli imati spolne odnose.





