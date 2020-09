Strašno svjedočanstvo Mariah: 'Imala sam osjećaj da mi je suprug odsjekao dotok krvi'

Memoari Mariah Carey ugledali su svijetlo dana. Knjiga "Značenje Mariah Carey" o svim usponima i padovima pop dive danas je objavljena na američkom tržištu, a u njoj i brojni nepoznati detalji iz života slavne pjevačice. Prije samog izlaska knjige otkriveno je kako ju je sestra kad je imala 12 godina drogirala valijumom, dala joj kokain, nanijela joj opekline trećeg stupnja te ju je pokušala prodati svodniku.

U knjizi se osvrnula i na manje poznatim informacijama o njezinom prvom suprugu, bivšem producentu Tommyju Mottoli koji ju je terorizirao kontrolom koju je imao nad svakim njezinim korakom. U bračnu luku uplovili su 1993. godine, a zbog te odluke pop diva danas itekako žali.

- Imala sam osjećaj kao da mi je odsjekao dotok krvi, kao da nemam cirkulacije u tijelu. Maknuo me od prijatelja i to malo obitelji koje sam imala. Nisam smjela niti mogla pričati s nikim koga on nije odobravao, koga on nije imao pod kontrolom. Nisam mogla izlaziti s nikim. Doslovce se nisam mogla kretati slobodno po vlastitoj kući - priznala je Mariah dodajući kako je ispod kreveta skrivala torbu s najpotrebnijim stvarima u slučaju bijega od tadašnjeg supruga. Unatoč životu u 'zlatnom kavezu' Mariah je istaknula kako ipak ima poštovanja prema danas 71-godišnjem Mottoli jer ju je zaštitio od njezine disfunkcionalne obitelji.

- Mnogi me ljudi, i to s razlogom, pitaju zašto sam se udala za Tommyja, no nitko od njih nije se to zapitao više od mene - priznala je Carey koja je u memoarima progovorila i o bračnom krahu s drugim suprugom Nickom Cannonom s kojima ima 9-godišnje blizance, sina Moroccana i kćeri Monroe. - Činjenica da smo se odjednom morali ponašati kao ozbiljni, odrasli ljudi, ali i da smo bili roditelji s poslovnim obvezama, sve je to utjecalo na našu vezu, a razvod je došao baš brzo kao i vjenčanje - obznanila je Mariah.

Foto: Instagram