Staša Doblanović Randall: Konzumerizam je naš najveći neprijatelj i treba ga svesti na minimum

Kada se na ekranu mog kompjutora otvorila prva fotografije nove modne kolekcije, osvojila me na posve emocionalnoj bazi. Mlada, lijepa, urbana djevojka bila je suvremeno odjevena, a sve što sam ja u tom trenutku vidjela, bila je marama na njenoj glavi. Katapultirao me taj stajling ravno u djetinjstvo. Tako je moja zagrebačka baka vezala svilenu maramu na glavu prije nego što bi ušla u crkvu, a bez takve, ali crne, marame nikada nisam vidjela svoju morsku baku, jer kada sam ja postala svjesna svijeta u kojem živim, ona je već godinama bila udovica, udovica na dalmatinskom otoku, što je tada značilo korotu do kraja života. I ta je marama bila put koji me odveo do Pule, do kreatorice Staše Doblanović Randall, koja stoji iza modnog brenda Staša Design. Zanimljiv je njen put, nakon završenog studija na Tekstilno-tehnološkom fakultetu u Zagrebu, krenula je u bijeli svijet, odselila se ravno u London. Tamo je provela sedam godina radeći za različite brendova, ali i razvijajući vlastiti. A onda se krajem 2021. sa suprugom odlučila vratiti u svoju rodnu Pulu, gdje nastavlja stvarati svoju modnu priču.

No, krenimo od početka. Na pitanje kakva je bila kao dijete, Staša kaže:

- Kao djevojčica bila sam vrlo kreativna, ali moja glavna preokupacija bio je sport. Puno vremena provodila sam u prirodi i izvan kuće.

A u kući moda je bila svakodnevni posao njene mame koja je kostimografkinja. Tako je i Staša počela šivati uz mamu kada su joj bile tek četiri godine i zato sada kaže da se tada zapravo rodila njena ljubav prema modi i krpicama. I odmalena je govorila da želi biti modna kreatorica. Tada joj je najveća inspiracija naravno bila njena mama, ali uz nju i mamina prijateljica - teta Višnja, prava modna profesionalka, modna dizajnerica u nekadašnjoj cijenjenoj tvornici trikotaže Arena. Uz nju je Staša naučila šivati do najsitnijih finesa, kao i sama stvarati svoje krojeve.

Zbog ljubavi prema modi studentske dane je provela u Zagrebu, gdje je na TTF-u završila preddiplomski i diplomski smjer modnog dizajna, da bi 2015. krenula u Francusku gdje je zadnju godinu diplomskog studija odradila na razmjeni.

- Nakon završenog diplomskog studija dobila sam stručnu praksu u Londonu. Odrađivala sam prakse za velike modne dizajnere kao što je primjerice Roland Mouret. Skupila sam sve znanje koja sam mogla i na kraju se 2021. godine vratila u svoju Pulu i otvorila svoj studio - priča Staša.

Kaže kako su njene modne početke svakako obilježile bambus pločice. Njih je slagala i od njih stvarala odjevne predmete i modne dodatke. I baš to joj je donijelo i prvo veliko priznanje, kada je jedan njen top objavljen u Vogueu. No, na pitanje kako je zapravo bilo pokrenuti modni posao, Staša priča:

- Ja sam pokrenula svoj brend još kao studentica TTF-a u Zagrebu. Odmah su ti moji komadi bili zapaženi i počela sam ih prodavati u jednom design dućanu u Puli, prije punih deset godina. No, tada sam znala da je to dvosjekli mač, jer kada studirate, ne uspijevate se do kraja posvetiti proizvodnji i trebalo je izabrati: studij ili rad. Tako sam svoj brend “za ozbiljno” pokrenula 2015. godine u Londonu. I kada sam nakon sedam godina odlučila da je došao trenutak za povratak kući, odabrala sam se vratiti u rodnu Pulu. Nije da nisam razmišljala i o Zagrebu, ali evo sada sam dvije godine ovdje i mogu reći da mi je lakše u Puli. Sve imam ovdje i ne bih mijenjala svoj grad ni za što. Tu je sve što mi treba. Narudžbe se šalju poštom tako da ustvari mogu raditi bilo gdje na svijetu, bitno je samo da imam svoje mašine sa sobom.

Za razliku od mnogih drugih kreatora, Staša priznaje da nije odmah znala tko su žene kojima se obraća svojim modnim radom, o čemu govori:

- Na početku mi je najteže bilo shvatiti tko su moji kupci, jer to najviše utječe na stvaranje kolekcije. S vremenom se to posložilo i počele su se redati kolekcije, tako da sada moj brend već ima svoj identitet. Prepoznatljiv je. Također, drugi veliki izazov sam postavila sama sebi, jer od početaka bavljenja ovim poslom inzistiram na održivoj strani mode, jer čvrsto vjerujem da svi moramo smisleno stvarati i biti odgovorni prema budućnosti.

Prva Stašina kolekcija zvala se “Triangle”, a njen je koncept napravljen na temu dalmatinskih rukava, koji je izgledao kao neki oblik trokuta, i svi su krojevi bili izrađeni pomoću rotacije trokuta. Ta je kolekcija predstavljena na izložbi Young Balkan Designers u Beogradu, a sve od tada Staša inzistira na kvaliteti izrade i materijala.

- Imperativ je odabrati prirodne materijale koji su ekološki proizvedeni i u kojima se čovjek najudobnije osjeća. Najviše koristim pamuk, lan, tencel, a sada je novo u ponudi i reciklirani poliester izrađen od plastičnih boca. REPREVE® je vodeći svjetski brend recikliranih vlakana, napravljenih od plastičnih boca. Svi moji materijali dolaze s certifikatom OEKO-TEX. To je garancija koja osigurava da tekstil i tekstilni proizvodi ne sadrže tvari koje bi mogle biti štetne za ljudsko zdravlje ili okoliš. Općenito, OEKO-TEX certifikat je vrijedan alat za promicanje sigurnosti i održivosti tekstilnih proizvoda, zaštitu ljudskog zdravlja i povećanje povjerenja potrošača - objašnjava Staša.

Taj princip ekološke osviještenosti i posvećenosti važan je i ženama koje vole i kupuju modu s potpisom Staša Design.

- Najvažnije mi je da se žene istovremeno osjećaju ugodno i snažno u odjeći koju dizajniram te da su suvremene i ekološki osviještene, zainteresirane za održivu modu. Svakako mi je važna inkluzivnost koju moje kolekcije uvijek sadržavaju. Većina odjevnih predmeta koje dizajniram mogu se nositi na različite načine, uz casual tenisice ili smart cipele pa čak i uz stiletto potpetice. Bitno je da se žena osjeća ugodno, stoga ne čudi da su moje klijentice svih uzrasta i različitih profila, od žena koje rade u uredima te žele na zanimljiviji način zadovoljiti poslovni kod, pa sve do generacija djevojaka kojima je isključivo bitna samoodrživost - priča Staša.

A kada se spomene održivost u modi, neizbježna tema su i korona godine koje su nas naučile da treba kupovati manje. S tom se tezom slaže i moja sugovornica i tvrdi kako se sve sve više ljudi okreće održivoj modi.

- Ljudi su sve osvješteniji na tu temu, neki to već i prakticiraju, a neki tek kreću laganim koracima. Konzumerizam je još uvijek naš najveći neprijatelj i svakako bi ga trebalo svesti na minimum. Ne zbog nas, već radi planeta Zemlje - naglašava dizajnerica.

I tada je pitam kako se dosjetila u stajling nove kolekcije uvrstiti marame i pričam joj svoje uspomene iz djetinjstva, a ona kaže:

- Ideja stajlinga je došla sasvim slučajno. Zahladilo je i u danima prije snimanja je zaista bilo puno jakog vjetra. Razmišljala sam što bi bilo fora napraviti da toj u biti minimalističkoj kolekciji da neki “kick”, odmak. I tako sam došla na ideju: marama za glavu. Svakako, tu možemo povezati neke svoje uspomene, svi se sjećamo svojih baka, nekada su se te marame nosile kao zaštita od sunca, ali i vremenskih neprilika ili samo kao modni dodatak. Mislim da marama za glavu daje tu neku profinjenost cijelom outfitu - priča Staša.

Objašnjava kako je ta ideja oduševila cijelu ekipu koja je s njom radila na fotografijama kolekcije, kako je fotografkinja odmah rekla “Krasno!”, ali i da su manekenke bile zadivljene kako je taj jednostavan dodatak promijenio cijelu vizuru kolekcije.

- Osobno sam uvijek voljela svojim kolekcijama dodati taj neki, uvjetno rečeno, začudni element. One su u biti jednostavne, a onda se stajlingom pokaže da ta jednostavnost može biti sve što netko poželi. Moji modeli su uvijek vrlo minimalni i traže neki pomak, bilo da je riječ o nekom modnom detalju ili pak nekom detalju u kroju - priča Staša i objašnjava da najviše inspiracije pronalazi u svakodnevnom životu, u svemu što je okružuje.

- Brend je već stvorio svoj identitet tako da se ja sada ustvari samo igram krojevima i materijalima - ističe.

Uz to priznaje kako je ona sama u svakodnevnom životu odjevena vrlo jednostavno. Crne jeans hlače i obična T-shirt majica, s nekom jaknicom gore, njen su izbor za svaki dan. No, kao i većina žena, slaba je na dobre cipele i torbe, jer to uvijek podigne outfit. U njenom ormaru prevladava crna boja, najviše je tu crnih hlača i običnih jednobojnih majica. Možda i pokoja crna marama, ako zapuše jak vjetar!

Bambus top iz talijanskog Voguea

Od svojih početaka Staša je jasno ekološki orijentirana i time je zapravo ne samo prepoznala vladajuće modne trendove, za koje s pravom možemo reći da će biti još važniji u godinama koje dolaze, već je i takvom modom postigla svoju svjetsku vidljivost. Kao posebno velik uspjeh na tom planu ističe trenutak kada je njen rad s pločicama od bambusa bio prepoznat na svjetskoj modnoj sceni. Tako je talijansko izdanje Voguea, svjetske biblije mode, u velikoj temi o održivosti u modi objavilo fotografiju njenog topa od bambusa u kombinaciji sa suknjom koju je dizajnirala čuvana Stella McCartney.

I danas Staša istražuje i prati nove materijale te, kao veliku novost s kojom i sama radi, ističe EcoVero viskozu:

- To je viskoza koja imitira svilu, a riječ je o vrsti održivog i ekološki prihvatljivog viskoznog vlakna. Dobiva se iz obnovljivih izvora drva, prvenstveno bukovine, a proizvodi se korištenjem ekološki prihvatljivog proizvodnog procesa zatvorenog kruga. Ovaj proces zatvorene petlje reciklira i ponovno koristi vodu i kemikalije, smanjujući utjecaj na okoliš i otpad, što je u modnoj industriji posebno važno - ističe Staša.

Ona je koristila EcoVero viskozu za izradu košulja i haljina, te kaže da je dobila prekrasne odjevne predmete koji divno padaju, ali i daju poseban osjećaj na koži: mekan i svilenkast.

