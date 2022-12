Gledatelji su razočarani 'Večerom za 5 na selu': Ova emisija je izgubila cijeli koncept

U sinoć prikazanoj "Večeri za 5 na selu" domaćica je bila Rahela, a svojim je gostima poslužila predjelo Zaplovimo morem, glavno jelo - Povuci mrižu na kopno i desert Zasladi život težaka. Nazivi jela su zvučali primamljivo, ali gosti su opet imali nekih prigovora i gledatelji su razočarani što previše kalkuliraju s ocjenama i prigovaraju kandidatima što su izbirljivi i neka jela ne jedu jer su u njima namirnice koje im se ne sviđaju. Nakon emisije gledatelji su komentirali sve na Facebook stranici ovog RTL-ovog showa i dosta kritika su uputili i Zoranu, inače rođaku Jakova Kitarovića.

- Večera je bila super pripremljena a to što netko nešto ne jede nije razlog za manju ocjenu. Zoran ovdje opće ne odgovara jer kako kaže puno toga ne jede pa ne znam zašto se prijavio. Ne znam zašto su se ovo dvoje prijavili Zoran i Rada kad ne jedu sve i takvi su. Zoran se nije trebao prijaviti ako nijednu hranu ne preferira samo je pokvario divno druženje ovih divnih žena. Večera odlična i atmosfera cjelokupna pet, ali uvik ima onaj ali ,a to je kalkulator Zoki koji daje svima niske ocijene. Ako ne jedeš "pomidor "to je draga vaš problem, ali nije fer za to umanjiti ocjenu. Večera, atmosfera, konoba i domaćica za 10. Nema mi gore nego kad krenu... Dajem manju ocjenu jer nešto ne jedem ili ne volim.... Ufffff. Kada gledam večeru za 5 i kada kandidati počinju kod davanja ocjena "filozofirati" da daju 8 ili 9 zbog "prostora",ako bude bolje kod drugih ili smanje ocjenu,jer to ne jedu,odmah je jasno kakvi su i na sto ciljaju.Nema glupljeg razloga od ta dva odgovora,jer se zbog toga ne smanjuje ocjena. - komentirao je dio gledatelja, a ovdje su i još neki od komentara:

- Ova emisija je izgubila cijeli koncept. Nekad smo mogli vidjeti sve sastojke pa čak i recept zapisati, sad toga više nema, sad umjesto za sastojke lik iza kamere pita što misli o ostalim kandidatima,tko kalkulira i takva pitanja što mislim i potiče ovakve bez veze situacije. Ovaj tjedan nisam gledala pa ovu ekipu kao i naredne ne mogu niti želim komentarati, jer sam prestala gledati emisiju koja bi trebala biti o kuhanju, a ne reality. Jedino čemu sam se mogla nasmijati su komentari od produkcije, za to pohvale. Pitam se zašto uvijek kad je nešto dobro uspijemo to brzo pokvariti i okrenuti na loše. Ukoliko se ne popravi kvaliteta emisije po komentarima mnogih oko mene gledanost ne samo emisije već i programa će pasti. Zorane, kad ne znaš objasniti zbog čega daješ tako niske ocjene, znači kalkuliraš i to nije u redu.

VIDEO Ivana Knoll pozirala na plaži u Dohi i otkrila: Ponosna sam na titulu najseksi navijačice