Srpski glumac izvrijeđao novinarku: 'Da nema emisiju radila bi za 150 eura, na poziv'

Srpski glumac Sergej Trifunović ponovno je na naslovnicama medija u susjednoj državi nakon što je na društvenim mrežama vulgarno napao voditeljicu RTS-a Oliveru Jovičević, inače urednicu talk showa "Upitnik". Inače Trifunovič je i lider Pokreta slobodnih građana, stranke koja se žestoko bori protiv vladajućih.

- Emisija koju vodi Olivera Jovićević, postoji isključivo da Olivera Jovićević ne bi radila za 150 eura na sat, na poziv. Ali, i to će se promijeniti. Pored legalizacije marihuane, PSG će se boriti za legalizaciju prostitucije i onda će mnoge redakcije biti ostavljene novinarima - napisao je glumac na Twitteru. Odmah zatim reagiralo je Udruženje novinara Srbije, koje je tražilo da se poznati glumac ispriča za ono što je napisao. No, on je imao spreman odgovor.

- 'I kao što rekoh-evo ih! Predvidivi, kao i uvijek. Može, nije problem. Morat ćete mi prvo dokazati da je spomenuta novinarka. Meni osobno, ni zaseravanje, ni ispričavanje potom, kao što znate nisu nikakav problem - napisao je Trifunović, a onda je uslijedio i novi tvit.

- Ispričavam se građanki, naprednjačkom botu i trovaču medijske scene Oliveri Jovićević što sam njeno zlo djelovanje usporedio s najstarijim zanatom. Očekujem da se sada UNS (Udruženje novinara Srbije) i NUNS (Nezavisno udruženje novinara Srbije) ispričaju novinarima što su takvu osobu usporedili s njima. Idemo na vijesti iz sporta - stoji u tvitu.

Trifunović je tako reagirao zbog emisije u kojoj su vlast i oporba govorili uglas, a voditeljica je očigledno branila vladajuće. Twitter je eksplodirao, a Trifunović je prednjačio s uvredama. Nakon toga javila se i Olivera Jovičević.

- Nisam ranije obraćala pažnju na uvrede koje je na moj račun iznosio loš glumac, sa još lošijim izgovorom - kazala je. Međutim, pošto je danas u pitanju politički lider sa podrškom jednog dijela građana, zbog javnosti, zbog moje obitelji i osobnog integriteta, Trifunović će svoje beskrupulozne uvrede morati objasniti na sudu - kazala je za Blic.