Glumac iz 'Lud, zbunjen, normalan' imao je više žrtava? Javio se još jedan mladić i iznio mučne detalje: 'Zaledio sam se'

Bosanskohercegovački glumac kojeg domaća publika najviše prepoznaje po ulozi u seriji "Lud, zbunjen, normalan" Moamer Kasumović osuđen je na godinu dana zatvora zbog kaznenog djela bludničenje nad maloljetnikom, vijest je to koja je kolala medijima ovoga tjedna. Isto tako, otkriveno je i da je glumac otkupio svoju kaznu, što je moguće prema zakonu u BiH, a jedan dan stoji 100 konvertibilnih maraka. Avaz.ba pisao je da im je potvrđeno iz Općinskog suda Sarajevo da je glumac otkupio kaznu uplativši 36.500 konvertibilnih maraka, odnosno 18.250 eura.

Cijelu priču prvi je objavio portal Raport, a ovaj medij sada donosi i ispovijest žrtve. Raport.ba piše da im se javio jedan mladić te ispričao svoju ispovijest. Naime, portali u BiH pisali su o ovom slučaju, a u jednom trenutku došlo je do shvaćanja da je mladić koji je sve iznio tijekom Sarajevo Festa isti mladić koji je progovorio za medije. No, klupko se sada odmotalo te se ispostavilo da je glumac imao više žrtava, piše Radiosarajevo.ba. Ovaj medij ističe i da je glumac osuđen po prijavi mladića iz ove ispovijesti te da im je to potvrđeno iz Tužilaštva Kantona Sarajevo. Glasnogovornica Tužilaštva za njih je kazala i da je to bila jedina prijava koja je postojala.

Mladić, čija je obitelj podnijela prijavu, za Raport je ispričao da danas ima 20 godina, a sve se odvilo kada je imao 15 godina odnosno 2019. godine. Kasumovića je upoznao u jednom sarajevskom lokalu u kojem je bio s ocem i njegovim društvom, a u kojem se našao i glumac. "Ja sam odrastao na seriji 'Lud, zbunjen, normalan' i njega sam odmah prepoznao i bilo mi je drago da ga vidim uživo", kazao je mladić te dodao da mu se glumac tijekom večeri obratio te mu pričao kako je teklo snimanje serije te kako to sve izgleda iza scene. No, u jednom trenutku razgovora, glumac mu je se približio i šapatom ga upitao koliko često masturbira. "To me pitanje iznenadilo, ali mislio sam da je to neka muška priča. U tom trenutku nisam ništa pomislio", kazao je mladić čiji je identitet poznat redakciji Raporta.

Glumac mu je nakon toga predložio i da se odvoje od društva i pričaju o snimanju serija, a mladić je poziv prihvatio, jer se nije smatrao ugroženim te je bio zainteresiran za upisivanje Akademije. Kasumović mu je u jednom trenutku krenuo govoriti da je lijep te ga pitao je li gay te ga time skroz zbunio. Mladićev otac ubrzo je došao s prijateljem kako bi otišli kući, a s njima je u auto ušao i Kasumović koji je tada živio na relaciji kojom je dječakova obitelj prolazila na putu kući. Petnaestogodišnjak i glumac nalazili su se na stražnjem sjedištu, automobilom je upravljao otac dječaka, a na suvozačkom je bio očev prijatelj. Tijekom vožnje, glumac je dječaku do znanja dao da bude tiho te ga dirao po intimnim dijelovima.

"Zaledio sam se. Šutio sam u šoku", kazao je mladić za Raport, a glumac mu se idućeg dana javio na društvenim mrežama i pitao ga kako je spavao. Zbog svega, mladić je potražio pomoć psihoterapeutkinje koja ga je saslušala i savjetovala da ispriča roditeljima sve što se dogodilo, a oni su podnijeli prijavu. Kasumović je osuđen, a evo kako sve komentira mladić. "Poslije toga, vidio sam ga dva puta. Normalno hoda, živi, kao da se ništa nije dogodilo", ogorčen je mladić.

Naime, za slučaj glumca i bludnih radnji nad maloljetnikom saznalo se 16. rujna nakon predstave “Tiho, tiše”, koja je izvedena u sklopu 6. Sarajevo Festa u Narodnom Pozorištu Sarajevo. Predstava govori o vršnjačkom nasilju, a nakon izvedbe su organizirani razgovori s publikom.

Tijekom razgovora istaknuo se mladić koji je kazao da je bio žrtva pedofilije kada je imao 14 godina, a da je počinitelj poznati glumac. Na pitanje o kome je riječ, mladić je odgovorio – Moamer Kasumović. Mladić je u svojoj potresnoj ispovijesti u Narodnom Pozorištu kazao da se sve odvilo 2021. godine te da je cijeli slučaj imao i sudski epilog i da je donesena sudska presuda.

Inače, Kasumović je publici poznat po više uloga u TV serijama te u kazalištu, a najistaknutija je ona studenta medicine, a kasnije i liječnika Damira Fazlinovića u poznatoj seriji.

