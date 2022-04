Sonja Kovač nakon zaruka: 'Predivno je nositi prsten koji je simbol naše dugogodišnje ljubavi'

Pješčane plaže i kristalno plavi ocean koji seže do ruba pogleda. Savršen je to opis za otočnu državu u Indijskom oceanu, Maldive. Egzotična destinacija koja se često spominje u šalama o odlasku na idealni odmor mnogima se nalazi na listi zemalja koje žele posjetiti. Jedna od onih koji su tu zemlju i posjetili je influencerica Sonja Kovač, koja se tamo uputila u ožujku. Ovim putovanjem Sonja i njezin partner, a sada i zaručnik, Goran Mandić proslavili su svoju desetu godišnjicu veze.

- Za ovu lokaciju smo se odlučili jer se radi o velikoj, okrugloj desetoj godišnjici. To je baš jedan dugačak period života koji ljudi provedu zajedno pa je trebalo izabrati i posebnu destinaciju vrijednu takve prigode, a što je bolje od Maldiva - ništa! - kaže Sonja o tome kako su se odlučili za ovu putovanje. Otkriva i da njoj ovo nije bio prvi posjet ovom bajkovitom otočju. Naime, prije pet godina tamo je putovala poslovno, a radilo se o snimanju kampanje za jedan brend kupaćih kostima.

- Prije i nakon toga sam proputovala cijeli svijet i dan-danas su Maldivi ostali broj jedan na mojoj listi destinacija. Sve se to tamo teško može objasniti riječima, fotografijama, pa čak i videom. Jednostavno raj na zemlji! - dodaje.

Zgodna 37-godišnjakinja i njezin partner na ovoj su bajkovitoj lokaciji proveli dva tjedna, a ona je istaknula da duljina putovanja često ovisi o povezanosti avionskim linijama. - Većinom se ide do Dubaija ili Istanbula i onda do glavnog grada Republike Maldivi, Male. Od Malea zavisi na kojem ste otoku, odnosno resortu, ide se malim komercijalnim avionom, brodom, hidroavionom ili kombinacijom nekom od ovih - opisuje put. Ističe i da je tijekom svog prvog putovanja na Maldive, onoga prije pet godina, putovala kombinacijom komercijalnog leta i broda, a ovaj put hidroavionom.

Foto: Privatna arhiva - Nije lako doći na te otočiće, kao i na Bahamima recimo, ali najbolje stvari na svijetu je najteže dosegnuti - kaže.

Ovo su putovanje partner i ona sami organizirali te da im to nije bilo neuobičajeno, jer i inače tako putuju. Kaže i da je cijelo putovanje prošlo glatko, a sve su planirali dva do tri tjedna. O svojim nam je dojmovima govorila tek dan nakon što se vratila s putovanja, a oduševljenje iskustvom nije mogla sakriti.

- Na Maldivima je sve spektakularno, ne mogu se izdvojiti jedna ili dvije stvari. Najljepši je taj osjećaj slobode. Tamo ne moraš obuti cipele tijekom cijelog svog boravka! Doslovno sve oko tebe je pijesak, možeš hodati bos svugdje! To je neprocjenjivo! Sve je pod otvorenim nebom, kućice su poluotvorene, kupaonice su na otvorenom. Tog nema nigdje drugdje. Imaš svoju privatnost, svoj vrt, svoj izlaz na rajsku plažu doslovno iz kreveta. Nema gužve na plažama, jer ima samo nekoliko vila u nizu i doslovno je kao da si sam na plaži. Ta boja oceana ne postoji nigdje drugdje, kao ni čistoća mora. U plićaku najdivnije ribice šarenih boja s tobom plivaju, a u vrt ti dolaze razne egzotične ptičice. Teško je to predočiti, svakako treba probati! - opisuje oduševljeno lijepa Bjelovarčanka.

Foto: Privatna arhiva Tijekom cijelog boravka nalazili su se na istom otoku, a ono što su mijenjali su vile u kojima su boravili. Prvo su odsjeli u vili na oceanu, a zatim u vili na plaži. Između toga jednu su noć proveli i na Bubble beach experienceu, a radi se o prozirnom šatoru gdje posjetitelj spava pod zvijezdama. Maldivi se sastoje od 1200 otoka, od toga je samo 200 naseljenih, a 80 njih turistički su resorti. Upravo zbog toga, nema baš puno mijenjanja lokacija. - Svaki otok ima jedan resort i tamo si. Ako želiš doći na drugi otok, moraš imati bukiran smještaj. Ne može se dolaziti na otoke samo na izlet ili ručak, to ne dopuštaju - kaže.

Ističe da na Maldivima nema klasičnih znamenitosti na kakve smo naviknuti. - Tamo doslovno nema ničega. Samo plaža, nebo, životinjice koje žive s tobom, vile i to je to - opisuje. Dakako, za one koji požele negdje otići, pruža se mogućnost izleta brodom. - Izleti se većinom odnose na ocean. Prvo i osnovno je ronjenje na dah i s bocama. Ide se upoznavati morski svijet i plivati s Nemo i Angel ribicama, kornjačama, ražama, morskim psima, koje već preferencije imate. Ako ne volite roniti, a to bi bila šteta propustiti jer taj podvodni svijet je toliko nevjerojatan i to je na Maldivima must have, onda idete na cruise brodom tražiti dupine - govori o mogućnostima.

Foto: Privatna arhiva Kao što smo spomenuli, za Sonju je ovo putovanje bilo posebno i zbog zaruka. Nakon što su Goran i ona zajedno proveli deset godina, on ju je odlučio zaprositi. To je učinio na romantičnoj plaži tijekom zalaska sunca te je potpuno iznenadio. Influencerica kaže da nije očekivala ovo sudbonosno pitanje te da nikad u životu nije maštala o vjenčanju. - Uvijek mi je bila dovoljna samo ljubav, što jednostavnije, bez papira, bez organizacija i komplikacija!! Uvijek sam se vodila time! Ali sada moram priznati da je predivno nositi prsten koji je simbol naše dugogodišnje ljubavi i što ćemo je moći proslaviti sa svojim najdražima! Trebat će mi vremena dokučiti kakva to mladenka želim biti! Kažu da se u životu sve dešava u pravo vrijeme - govori te ističe da su joj zaruke bile šlag na torti na putovanju te da bi se svakako voljela vratiti na Maldive.

- Uvijek bih se vratila na Maldive! I na ovaj otok, stvarno je sve bilo predivno! Od toga što smo prošli sve vile na otoku, čak smo bili i u Rock Star villi, u kojoj je odsjedao Leonardo DiCaprio i Paris Hilton, do zaista jedinstvenog iskustva u Bubble beachu - ističe.

Foto: Privatna arhiva Putovanje na Maldive Sonja opisuje kao ultimativni doživljaj te kaže da ih svatko barem jednom u životu mora posjetiti. Svima onima koji planiraju put u ovaj raj na zemlji preporučuje da isprobaju sve što resort nudi, ali da budu oprezni kod odabira otoka. - Treba voditi računa koliko je velik, da nije premalen. Da ima dovoljno sadržaja, izleta i naravno, jako bitno, kakva je hrana jer hrana i smještaj najviše rade razliku u cijenama na pojedinim otocima - savjetuje.

Za osoblje u resortu kaže da je predivno, jako susretljivo i ljubazno, a sastoji se od domaće radne snage i onih koji su došli izvana. - Jako im je bitno da im radna snaga tamo govori puno jezika jer imaju goste iz cijeloga svijeta - istaknula je te dodala da oni nisu imali neugodnih situacija.

Influencerica za Maldive govori da su jedna od najskupljih destinacija na svijetu, ali, kako kaže, to je opravdano zbog prirode koja ih čini. - Naravno da su neke usluge precijenjene ili mi barem imamo takvo mišljenje. Recimo, hranu je skupo dopremiti na takve otoke pa dobra hrana i dobri chefovi jako podižu cijenu. Smještaj postoji od najluksuznijih, preko luksuznih, do manje luksuznih, kako tko želi i ima budžet. Cijene jako variraju od resorta do resorta, ovisno u kojoj ste vili, koja kategorija, koja vrsta usluge, koliko obroka u danu, što je uračunato što ne. Svakako treba sve jako dobro proučiti prije. Izleti su također skupi, ali usluga je zaista vrhunska. Recimo, najviše me iznenadila cijena leta hidroavionom jer je jednaka kao i cijena komercijalnog leta Zagreb - Male. Znači do Malea je čak i pristupačno doći, ali do otoka još sat vremena avionom morate platiti kao i sami put do Maldiva - govori te dodaje da je u tom slučaju i usluga vrhunska te da osoblje sve odradi u vaše ime, a čak i čekaju s vama do ulaska u avion te su dostupni za sva pitanja.

Bjelovarčanku je kod hrane posebno iznenadio način na koji je pripremaju. - Najviše mi se svidjela morska hrana, i to kako ju jednostavno pripremaju na grilu odmah čim upecaju iz oceana - priča, a posebno je izdvojila jastoga na žaru.

Opisala je i kakve su bile restrikcijske mjere za vrijeme njezina putovanja. Kaže da su vlasti donijele odluku po kojoj više nije potrebno PCR testiranje uz covid potvrdu, nego samo potvrda. Dodala je i da su za vrijeme njihova boravka ukinuli i obvezu nošenja maske za sve koji su cijepljeni s dvjema dozama. Naravno, to se ne odnosi na zaposlenike, od kojih se traži i cijepljenje booster dozom.

