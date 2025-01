Šokantna priča o masakru koji je oblikovao Ameriku – nova Netflixova serija izazvala je burne reakcije gledatelja

Netflix nije mogao zamisliti bolji početak godine. Seriji o osvajanju američkog Zapada ne mogu parirati ni "1889." ni "1923.", a naravno ni "Yellowstone" – serije koje čine odličnu trilogiju Taylora Sheridana, tematski posvećenu istom razdoblju. Iako je i Sheridanova priča brutalna i surova, "Iskonska Amerika" ide korak dalje, i to u svakom smislu.

Radnja je smještena u Utah, saveznu državu koja je i danas dom mormonske zajednice. O toj zajednici vlada stereotip kako je riječ o zatvorenom i nazadnom društvu, no uglavnom neopasnom za druge. Međutim, situacija prije 170 godina, kada je pod vodstvom Brighama Younga stvaran Utah, bila je znatno drugačija. U središtu serije nalazi se krvavi događaj poznat kao Masakr kod Mountain Meadowsa, kada su mormonski doseljenici hladnokrvno ubili 120 pionira na putu prema Kaliforniji, sve u sklopu projekta stvaranja "mormonske države unutar države". Krivnja za masakr pripisana je, naravno, lokalnim Indijancima.



Iz tog povijesnog ishodišta proizlazi više priča, uključujući i glavnu – bijeg Sare Rowell i njezina sina Devina iz Bostona prema Kaliforniji, kamo je njezin suprug otišao tražiti zlato. Povratak nije moguć jer je Sarina glava ucijenjena. U Fortu Bridgeru, stvarnom povijesnom mjestu kojim upravlja Jim Bridger, Sara nailazi na ljude opasnije od same divljine. Ipak, među njima upoznaje Isaaca Reeda, koji pristaje pomoći joj na opasnom putovanju.

"Iskonska Amerika" prikazuje vrijeme između Rata za neovisnost i Građanskog rata, razdoblje koje gotovo da i nema povijest – jer surova stvarnost tog doba ostavila je vrlo malo onih koji bi je mogli ispričati. Peter Berg, jedan od plodnih i kvalitetnih filmaša prijelaza stoljeća, poznat po filmovima poput Very Bad Things ili Deepwater Horizon, naišao je na priču o Masakru kod Mountain Meadowsa. Nakon temeljitog istraživanja tog vremena i likova, zajedno s Markom L. Smithom oblikovao je brutalni povijesni spektakl.

"Iskonska Amerika" je surova i u toj surovosti vrlo realistična serija. Ne ostavlja puno prostora emocijama gledatelja, ali je prepuna emocija likova, među kojima dominira mržnja. Taylor Kitsch u glavnoj ulozi ponovno potvrđuje svoj talent. Nekadašnji maneken već je na A-listi hollywoodskih glumaca, zajedno s imenima poput Jesseja Plemonsa, iako još čekamo njegovu veliku ulogu.

S pravom se povlače paralele s Povratnikom, čiji je autor upravo Smith. Razina nasilja, realizam likova, okolina u kojoj se odvija radnja i ritam koji ne dopušta niti jednom odnosu da se potpuno razvije čine "Iskonsku Ameriku" fantastičnom serijom koju je naprosto nemoguće ignorirati.

