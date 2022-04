Šok za gledatelje koji ga obožavaju! Jedan od najpoznatijih televizijskih voditelja objavio da se povlači

Britanski komičar, glumac i voditelj James Corden (43) razočarao je gledatelje diljem svijeta. Naime, voditelj popularnog američkog talk showa, 'The Late Late Show', objavio je da sljedeće godine prestaje sa showom i dodao da mu je to bila "najteža odluka koju je ikada morao donijeti". Vijest je objavio tijekom snimanja emisije na CBS-u u Los Angelesu.

"Nikada nisam doživljavao show kao svoju konačnu destinaciju. Želio sam ga raditi dok god ga volim i stvarno mislim da će za godinu dana to biti dobro vrijeme za krenuti dalje i vidjeti što se još nudi", rekao je Corden koji je preuzeo ulogu voditelja od komičara i glumca Craiga Fergusona još 2015. godine.

Poznati voditelj itekako je napravio ime za sebe u SAD-u, a iako ga hrvatske televizije ne prenose, brojni mladi vole njegove segmente koje je on uveo u TV, 'Carpool Karaoke', 'Drop the Mic', a uživaju gledati i 'Spill Your Guts or Fill Your Guts' gdje zvijezde moraju odgovoriti na škakljivo pitanje ili pojest/popiti nešto jako gadljivo, poput jaja starog 1000 godina, ili smoothieja sa skakavcima.

Tamo je ugostio brojne poznate osobe, poput princa Harryja, Justina Biebera, Adele, Mariah Carey, gotovo cijelu Kardashian obitelj, Anu Wintour, Madonnu, i brojne druge glumce i glazbenike. Ti projekti na kraju su bili toliko dobro prihvaćeni da su postali samostalne emisije.

"Ponosan sam na to što sam postigao. To je više od svih mojih najluđih snova", rekao je, prenosi BBC.

"Voljeli bismo da James Corden može dulje ostati s nama, no jako smo ponosni na to što je CBS postao njegov američki dom i što će se ova suradnja produžiti na još jednu sezonu 'The Late Late Showa'", rekao je George Cheeks, predsjednik i izvršni direktor CBS mreže.

