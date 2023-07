Snimat će se druga sezona 'Dnevnika velikog Perice', glumačkoj ekipi pridružuje se i jedan važan lik

HRT-ova serija 'Dnevnik velikog Perice' dobit će nastavak. Brojne obožavatelje serije razveselila je vijest da će se snimati druga sezona koja se očekuje u jesenskoj shemi 2024. godine. Producent Real grupa u četvrtak je s HRT-om dogovorila drugu sezonu, a scenarij je, kako ističe redatelj Vinko Brešan, u dobrom stanju.

- On je zdrav, on je dobro i čvrsto stoji. Ne mora na aparate - rekao je kroz smijeh Brešan za 24 sata pa dodao: "Naravno, uvijek može biti bolji. Ja sam tip redatelja koji scenarij nikad ne smatra potpuno završenim. Ja sam takav redatelj koji uvijek radi na usavršavanju scenarija, često putem proba. Nikad ne tvrdim da je scenarij potpuno gotov."

Serija se nastavlja na prethodnu sezonu i nastavljamo pratiti život Perice nakon što je ispunio svoj cilj i postao pjevač, a već uigranoj glumačkoj ekipi u ovoj se sezoni pridružuje i novi lik.

24.06.2020. Zagreb - Snimanje serije Dnevnik velikog Perice u Maksimiru."nPhoto: Matija Habljak/PIXSELL Foto: Matija Habljak/PIXSELL

- Taj lik je dugo radio kao glazbeni producent u Hamburgu. Zamislite što se događalo u Hamburgu između 1962. i 1967. godine i s kim je mogao raditi. Sada se vratio u Jugoslaviju i ima visoke ambicije. Njegove visoke ambicije poremetit će odnose među našim junacima - rekao je Brešan ne želeći otkrivati više detalja o samom liku, ali i osobi koja će ga utjeloviti.

Radnja serije odvija se u krugu jugoslavenske estrade. - Sve je to započelo 1967. godine tijekom ljeta koje se naziva 'ljeto ljubavi'. Tada se dogodilo mnogo promjena. Glazba, način odijevanja, način razmišljanja - sve se promijenilo i to će utjecati na naše junake -rekao je Brešan o seriji koja je na 27. Sarajevo film festivalu osvojila 'Srce Sarajeva'.

– Ono što nas posebno veseli jest da je žiri za ovu nagradu sastavljen od oko 400 filmskih profesionalaca i umjetnika, a ako vas nagradi takav žiri, onda to nije pitanje ukusa. Kada imate žiri od pet članova, može se dogoditi da trojici vaš film nije legao pa nećete dobiti nagradu, ali ovdje, s ovakvim brojem ljudi, takve opasnosti nema. Posebno mi je drago što do sada nije bilo ovakve valorizacije televizijske umjetnosti, jer po meni TV serije mogu imati i imaju visoku umjetničku vrijednost te je dobro da se to na jednom mjestu, kao što je Sarajevo film festival, i propisno valorizira - kazao je Brešan za Večernji list u kolovozu 2021. godine.

