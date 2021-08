Kada te nagradi žiri 400 filmaša, to više ne može biti samo pitanje ukusa

Televizijske serije već godinama “šiju” filmove po gledanosti – neki od najboljih filmskih glumaca i redatelja bacili su se upravo na serije, s uzletom streaming-servisa postale su planetarno popularne i nikad dostupnije, a i format je, slažu se mnogi, puno pogodniji za adaptacije, kompleksne narative i priče. Prepoznali su to i na Sarajevo film festivalu, čije je 27. izdanje uvelo jedan veliki novitet – nagrade za najbolje regionalne TV serije, njihove autore, glumice i glumce. Prvo Srce Sarajeva za najbolju komediju tako je dobila i jedna omiljena, hrvatska priča. Riječ je, naravno, o “Dnevniku velikog Perice”, genijalnoj seriji koja se oslanja na pop-kulturnu svetinju “Tko pjeva zlo ne misli”, prateći život Perice Šafraneka trideset godina nakon događaja čuvenog filma.

Nagrade ne valja očekivati, ali im se treba veseliti, rekao nam je razdragani Vinko Brešan, redatelj “Velikog Perice”, koji je ovog proljeća čitavu naciju prikovao za male ekrane.

– Ono što nas posebno veseli jest da je žiri za ovu nagradu sastavljen od oko 400 filmskih profesionalaca i umjetnika, a ako vas nagradi takav žiri, onda to nije pitanje ukusa. Kada imate žiri od pet članova, može se dogoditi da trojici vaš film nije legao pa nećete dobiti nagradu, ali ovdje, s ovakvim brojem ljudi, takve opasnosti nema. Posebno mi je drago što do sada nije bilo ovakve valorizacije televizijske umjetnosti, jer po meni TV serije mogu imati i imaju visoku umjetničku vrijednost te je dobro da se to na jednom mjestu, kao što je Sarajevo film festival, i propisno valorizira - kazao nam je Brešan, filmski redatelj koji je prvo Srce Sarajeva za TV komediju zaradio svojom prvom TV serijom.

Svojim je debitantskim izletom na televiziju oduševljen, i to ne samo jer, kako kaže, ovo nisu dobra vremena za film, a kina su prazna. Iako odluka da se svojevrsni nastavak filma “Tko pjeva zlo ne misli” napravi u formatu serije, nije bila njegova, objeručke je prihvatio izazov koji mu je ponudio autor i kreativni producent Albino Uršić.

– Albino Uršić je kod mene došao s idejom o seriji i nekim gotovim scenarijima, tako da sam ja zapravo zadnji koji se uključio u projekt. Prije svega, bio mi je to velik izazov, a i nikada do sada nisam radio jednu ljubavnu priču i baš sam se toga zaželio. Ovo je i jedna vrsta pripovijedanja kojoj sam ja sklon i uživao sam radeći na “Dnevniku velikog Perice”. Ne zanima me raditi filmove koje će vidjeti tek nekoliko tisuća ljudi, volim komunicirati s publikom i to me ispunjava. Od kolega sam dobio uglavnom pozitivne reakcije, ali nikada u životu nisam doživio da me toliko ljudi zaustavlja na cesti i priča kako im se sviđa serija! To je stvarno bilo novo iskustvo. Događalo mi se to možda u nekoj mjeri nakon što sam snimio “Kako je počeo rat na mom otoku”, ali naspram filmova ovo je imalo jako veliku gledanost, svi živi su izgleda gledali seriju, pa smo jednostavno imali takvu komunikaciju u kojoj sam, moram priznati, uživao! – iskreno nam je kazao Brešan.

A na naše pitanje misli li da je uspio učiniti čast kultnom klasiku kao što je “Tko pjeva zlo ne misli”, odgovara: “Ne mislim da sam ja učinio čast, nego je meni čast i privilegij što sam imao priliku raditi nešto što se naslanja na Golikov film.”

– Međutim, ono što nam još preostaje – smatra Brešan – jest da proširimo i pojačamo našu TV produkciju. Trenutačno se u susjednoj Srbiji radi velika količina serija, dok smo mi nešto skromniji. Ne čudi stoga da su druge dvije nagrađene serije na ovogodišnjem Sarajevo film festivalu upravo dva srpska hita. Nagradu za najbolju dramsku seriju očekivano je odnijela “Porodica”, priča o padu obitelji Milošević koja je uzburkala cijelu regiju. Hrvatsku je premijeru ona doživjela i na nedavno održanom Motovun film festivalu gdje je oduševila publiku, a tko zna, možda ćemo je uskoro gledati i na nekom od naših TV kanala. I Srce Sarajeva za najboljeg kreatora dobio je upravo autor “Porodice” Bojan Vuletić, a i najboljim glumcem proglašen je Boris Isaković koji je utjelovio Slobodana Miloševića. U kategoriji za najbolju glumicu slavila je pak Jasna Đuričić, a zvijezdom u usponu proglašena je Ivana Zečević, obje zbog fantastičnih uloga u srpskoj kriminalističkoj TV seriji “Grupa”.