Slavnog glumca ljubomora je dovodila do agresivnosti, svadljivosti i buntovnih reakcija

Alec Baldwin je zbog svojeg nemirna karaktera i svojeg izuzetno atraktivnog izgleda uvijek bio poželjan, provokativan, aktivan, a u mladosti i agresivan. Talentiran je za scenu u svakom smislu. Ima pomalo čudne interese. Originalan u idejama i izražavanju, s dobrom dozom dramatičnosti. Dobrog samopouzdanja. Dobre memorije. Njegova osebujnost i originalnost naginju k nervozi, pa je često netaktičan. Inteligentan je i stoga u sve sumnja i sve preispituje. Ekscentričan je i provokativan pa njegove ideje okolina ne prihvaćaju uvijek dobro.

Rođen je u znaku Ovna, a Mjesec mu je u Vagi . Ta opozicija Sunca i Mjeseca znači da je rođen u vrijeme punog Mjeseca. On traži i treba odnose s drugima. Kroz te odnose traži upotpunjenje sebe drugima. Voli se savjetovati, učiti od drugih. Zna osjetiti potrebe drugih. Ima objektivnost i svijest. Svjestan je tuđih potreba i tuđih problema. Njegovi su roditelji imali dvije različite uloge, otac je bio ekstrovertan, a majka introvertna. Roditelji su imali četiri sina, svi su postali glumci, a Alec ih je doživljavao na potpuno drukčije načine i među njima se osjećao emocionalno nesigurnim. Zato u drugom braku ima puno djece i nastoji integrirati dvoje roditelja u svojoj psihi, svojoj djeci igra ulogu oca i majke.

Alec je dinamičan, neovisan o drugima, a doista je magnetski privlačan. Bez poteškoća je i brzo postao poznat u svijetu filma. Pojačanu mentalnu, ali i fizičku energiju iskazuje u kreativnosti, entuzijazmu i nepredvidivosti i neproračunatosti. U kontaktima s ljudima je šarmantan, ugodan, ima laku komunikaciji i popularan je. Voli lijepo i harmonično okruženje. Voli partnericu koja na sebe preuzima odgovornost i donošenje odluka. Ima dobar ukus i mrzi vulgarnost. Najveća je njegova snaga u suosjećajnosti i razumijevanju tuđih osjećaja te sposobnosti da smiruje i opušta ljude. On je vrlo osjetljiv na nepravdu i to pokazuje.

Ima potrebu za samoanalizom i lakše dolazi do pozitivnog rješenja. Dobar potencijal za psihologa, pisca, organizatora. Dobro poznaje ljude i vrlo bizarne ljubavne afere.

Prijatelji su mu međusobno posve različiti. Kada ga partnerica uspije osloboditi da pokaže svoju romantičnu stranu, idealan je partner. Prema prijateljima je ugodan i spreman pomoći. U prijateljstvo unosi živost i radost, zajednički interes i entuzijazam. Zna zaraditi novac no uglavnom ga (previše) troši na vanjski izgled i elegantnu odjeću i predmete. Ima osjećaj za ekonomiju ali i povremeno pretjerivanje. Uspješan, optimističan, popularan, duhovit, budi simpatije drugih.

Idealizam i romantičan odnos prema ljubavi, daju mu šarm i nježnost u ophođenju s ljudima. U ljubavnom odnosu i s ljudima koje voli Alec se izražava toplo, osjećajno, nježno i s puno ljubavi. Za sebe naglašava da je pravi sanjar. Hrabro žrtvuje vlastitu komociju da bi pomogao onima koji su ugroženi i kojima je pomoć potrebna. On druge lako inspirira na akciju riječima “hajde, požuri, uzbudljivo je...’’. Umori se kada mu je netko dosadan. Voli uzbudljive ljude, brze automobile, motore.

Kada je bio mlad, imao je problema sa stresom, nervozom, napetošću i ljubomorom, a ljubomora ga je dovodila do agresivnosti, svadljivosti, buntovnih reakcija. Provodio ja tada svoju volju i bio neprihvaćen. U jednom kratkom vremenskom period imao je pravi naboj tranzitirajućeg Urana, Saturn, Marsa i Neptuna. To je bio okidač koji je doveo do strašnog događaja na snimanju filma. Alec Baldwin je kolateralna žrtva manične agresije jednog ludog čovjeka. U pozadini te agresije je seksualna priča. Alec Baldwin ima podršku kolega i prijatelja, ali sve upućuje na to da će morati prolaziti kroz neugodnosti, a o psihičkoj boli i trauma koja ostaje za cijeli život da se i ne govori. On je inteligentan i sam će moći posložiti mozaik motiva koji su prethodili tragičnom događaju.

