Sklonost ozljedama i fizička bol upozorit će Rogera Federera da tijelo odbija intenzivna naprezanja

Roger Federer je Švicarac kojeg cijeli svijet poznaje kao najboljeg i najstabilnijeg tenisača, kojeg je gotovo 19 godina bilo nemoguće pobijediti. Po savršenoj igri postao je jedan od sinonima za tu savršeno organiziranu zemlju. Rođen je u znaku Lava, koji želi i osvaja kraljevski tron i krunu.

Moćni Jupiter u njegovu znaku 2003. pomogao mu je da započne seriju osvajanjem Wimbledona i potom da ga osvaja pet puta zaredom. Tako je postao okrunjeni teniski kralj. Mjesec nad Baselom u Škorpionu bio je u trenutku njegova rođenja u konjunkciji s Uranom. Iz tog položaja proizlazi njegov temperament, eksplozivnost vidljiva u refleksima, brzini i strasti. Znak je to njegove tajanstvenosti, diskretnosti, a najveća dobit je fantastična koncentracija na zacrtani cilj. Nemir koji osjeća ne dopušta mu da miruje već ga stalno pokreće i motivira za nove pobjede. Mora mu se priznati da je uvijek i ponovno pronašao inspiraciju i motivaciju za nove pobjede bez obzira na to koliko ih je već postigao.

To je u sportu mnogima najveći problem i teško je ostati tako dugo stabilan, nepobjediv, s aurom poštovanja koja plaši svakog suparnika. Pokušao je Federer trenirati timski sport, nogomet, ali nije se pronašao u tome pa se vratio tenisu, svojoj prvoj i vječnoj sportskoj ljubavi. Dok se svaki horoskopski Lav ponosno hvali svojim uspjesima, Roger sebi ne dopušta samohvalu i bahatost, često preispituje u čemu je pogriješio i kako tu pogrešku ispraviti. Vrlo je emotivno vezan za žene u svojoj obitelji, razumije ih i poštuje, rado im priredi lijepa iznenađenja.

Njegova majka vrlo je važna u njegovu životu i poslu jer vodi njegovu zakladu. Roger Federer je vrlo brbljav, ali samo u bliskim krugovima. Izvrsno reagira na provokacije, humorom i dominacijom. Prema nepoznatim ljudima i medijima drži naoko hladnu distancu kako bi sačuvao svoj mir i intimu od javnosti. Svoju obitelj i prijatelje štiti od stresnog načina života i izazova koje uvijek donosi njegova sportska slava. Svakog im trenutka pokazuje da su za njega posebni, odabrani i najvažniji. Djeca su mu radost i s njima najradije provodi slobodno vrijeme, često im pričajući priče za laku noć. A poput svakog horoskopskog Lava, uživa se igrati s djecom i učiti od njih nešto novo što on nije imao priliku naučiti. Optimist, vizionar, sanjar, romantičar - to je pravi Roger. Zanimljivo je da Roger nije ljubitelj napornog treniranja, ali mu njegov podznak Djevice pomaže spoznajom da je najvažnija redovitost, predanost i rutina u treniranju. Napori sami po sebi nisu toliko važni. On pomaže samome sebi meditacijom i afirmacijom, a uživa kada se nakon napora nagradi nekim zadovoljstvima: masažom i kupkama, okusima savršenih delicija, romantičnom večerom, druženjem s ljudima koje voli, istraživanjem novih mjesta i novih kultura.

Vjenčao se s Mirkom nakon devet godina veze, zrelo i odgovorno tri mjeseca prije rođenja blizanki, kako je Saturn to "režirao". Ove godine novi Saturnov ciklus utječe na ozbiljno promišljanje da ode u tenisku mirovinu. To će biti aktivna mirovina. U 2022. okrenut će novu stranicu života. Neće samo rekreativno igrati, nego će biti vrlo uspješan trener (teniski kampovi i akademije s njegovim imenom). Uz to će se aktivno posvetiti humanitarnom radu. Sklonost ozljedama i fizička bol upozorit će ga da tijelo odbija intenzivna naprezanja i žudi da Federer ode iz sportske arene kao ponosni teniski kralj.

