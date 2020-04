Slavna glumica medicinskoj sestri zaraženoj koronavirusom priredila ogromno iznenađenje

Zvijezda serije "Prijatelji" Jennifer Aniston učinila je nevjerojatnu i hvalevrijednu stvar. Naime, američka glumica je obradovala medicinsku sestru koja se zarazila koronavirusom, i to tako da joj je poklonila poklon karticu od čak 10 tisuća dolara.

Jennifer se pojavila u showu Jimmyja Kimmela kao gost iznenađenja, gdje je iznenadila medicinsku sestru Kimball Fairbanks iz Ute koja je pozitivna na COVID-19.

Voditelj je Kimball zaželio dobrodošlicu preko video chata i uskoro joj predstavio veliko iznenađenje koje je pripremio za nju.

Kimball, koja je majka dvoje djece počela je osjećati simptome koronavirusa nekoliko dana nakon standardne smjene u bolnici prošli tjedan.

- Osjećala sam se kao da me je pogodio vlak. No mislim da imam zaista blage simptome. Osjećam kao da imam prehladu u kombinaciji s gripom. Čini se podnošljivo i to je u redu - priznala je Kimball.

Kako bi je razveselio, najavio je iznenađenje za nju i nekoliko sekundi kasnije, na ekranu se pojavila 51-godišnja američka zvijezda.

Glumica je poručila medicinskoj sestri da joj je drago upoznati je i zahvalila njoj na njenom trudu i radu, ali i svim medicinarima diljem svijeta za posao koji trenutno obavljaju.

- Ni ne znam kako izraziti zahvalnost na svemu što radite, riskirajući... Jednostavno ste fenomenalni - rekla je Jennifer.

Kimball je bila oduševljena i s ogromnim osmijehom na licu rekla je da jako cijeni njezinu gestu. Rekla je kako je sad u karanteni te ne može biti u blizini svoje obitelji, uključujući njezino dvoje djece, 4-godišnju i 18-mjesečnu kćer.

Kimmel ju je zatim pitao može li si sama spremati hranu, na što je ona odgovorila da uglavnom naručuje dostavu.

- To je dobro, jer znaš što? Dobit ćeš poklon bon od 10 tisuća dolara iz Postamatesa - obznanila joj je Aniston koja se nije prestala smijati, a Kimmel je dodao da će i ostale sestre s njezinog odjela dobiti poklon kartice.

Kimball je bila oduševljena poklonom i zahvalila je glumici, kao i voditelju.